3 formas de reciclar ropa vieja y convertirla en ropa para tu perro de “raza “caramelo”

Recientemente, la PROPAEM agregó a los perritos mestizos de color miel/amarillo como una raza oficialmente mexicana, ahora conocida como “raza caramelo”. Esta noticia ha conmovido los corazones de muchos mexicanos, porque seguramente conoces a más de un lomito así, e incluso muchos tenemos uno en casa. Por eso, aquí te enseñamos 3 formas fáciles, rápidas y muy bonitas de reciclar tu ropa vieja para crear atuendos funcionales para tu perrito, sin gastar de más, ayudándolo a no pasar frío y además dándole un estilo único.

Tres formas de reciclar ropa para tu perrito “caramelo”

1. Un suéter de cuello alto

Sin duda todos tenemos suéteres viejos, ya sea un ugly sweater o alguno de lana que ya no usamos pero guardamos por alguna razón. Llegó el momento de darles una segunda vida. Primero, contempla el tamaño de tu perro para saber qué parte utilizar. Esta técnica funciona para lomitos pequeños, medianos o grandes. Usa la manga para hacer el cuello, dejando unos 6 cm, y corta un rectángulo para el cuerpo. Ajusta la tela para que quede justa pero no apretada. Así tendrás un suéter de cuello de tortuga que lo mantendrá calientito y con un look muy intelectual.

2. Con una camisa vieja

Corta el cuello y una parte de la bolsa de la camisa. Usa las medidas de tu lomito para que el cuello coincida con su circunferencia y el resto con su cuerpo. Coloca la bolsa en la parte central para darle un estilo único y original.

3. Con un gorrito viejo

Esta opción es la más sencilla, pero ideal para tamaños pequeños o medianos. Toma un gorro que ya no uses, corta la parte superior y haz dos pequeñas aberturas a los lados para la cabeza y patitas. Obtendrás un suéter calientito al que puedes agregar adornos a tu gusto.

