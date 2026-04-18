Así habría abandonado Ángela Aguilar la casa que compartía con Christian Nodal

La pareja de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ha estado siempre bajo la lupa de la opinión pública y esta no es la excepción. Lo que ocurre es que hay crecido el rumor de que su relación estaría llegando a su fin por una actitud que habría tenido Christian Nodal.

Javier Ceriani, periodista, fue el encargado de dar a conocer que Ángela Aguilar habría abandonado la casa en la que vivía con Nodal en Houston. Todo esto sería consecuencia del videoclip “Un vals” y la supuesta infidelidad que hubo.

¿Por qué Ángela Aguilar se fue de la casa de Nodal?

De acuerdo con el periodista, Ángela Aguilar decidió abandonar la casa que compartía con Nodal, el 14 de abril y se dirigió al rancho de su madre, Aneliz, ubicada en Magnolia, en Texas.

Ceriani ha manifestado que le llegó información de personas cercanas a la familia, que aseguran que Aguilar decidió irse ya que se sintió humillada por la elección de la modelo Dagna Mata para protagonizar el nuevo clip del Forajido. La joven elegida tiene un parecido con Cazzu expareja de Nodal, y que causó revuelo en redes sociales.

Los padres de Ángela Aguilar estarían enojados por lo que fueron quienes le pidieron a su hija que se alejara del entorno de Nodal mientras las cosas se solucionan. La familia ha tomado el control de la situación y Pepe Aguilar será quien lleve a cabo una negociación con Christian Nodal para ver si esto deriva en la reconciliación o separación.

“No es Ángela la que va a resolver este matrimonio, no es Aneliz, es Pepe el elegido por la familia. Tienen a la hija en cautiverio en el rancho y van a negociar como si fuera una pieza de ajedrez”, afirmó Ceriani.

Por el momento Ángela Aguilar no ha realizado declaraciones al respecto solo hubo un comunicado compartido en las redes de la familia Aguilar abogó por respeto a su persona en medio del escándalo.