¿Indirecta de Pepe Aguilar? Publica video sobre traición tras rumores de separación de Nodal y Ángela Aguilar

El pasado 17 de abril el cantante de música regional mexicana, ranchera y mariachi, Pepe Aguilar, posteó en sus historias de instagram un video en el que se habla de cómo una persona luego de ser ayudada pone en mal a la persona que le brindó todo su apoyo. Esto lo ha publicado el intérprete de “Miedo”, luego de una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, sin embargo esto no ha sido confirmado de manera oficial y el artista no escribió a quién iba dirigido el video que compartió.

¿Qué compartió Pepe Aguilar en sus redes sociales?

En sus historias de instagram, el padre de Ángela Aguilar compartió un video en el que se dice “Ahora mismo hay alguien que tú ayudaste, que anda por ahí diciendo que tú eres una mala persona” además de que el creador de contenido Gabriel Fernandez, que es quien habla en el video, menciona “Es más fácil decir él cambió o él se volvió arrogante o él no es tan buena persona que admitir, no estuve dispuesto a sostener el nivel”. El mensaje explica cómo es que una persona puede hablar mal de alguien cuando dicha persona lo ayudó para que creciera en diversos aspectos.

Por otro lado, el cantante también posteó un video en el que se dice en inglés lo siguiente: “La verdad es que prefiero adaptar mi vida a tu ausencia que ajustar mis límites para acomodar tu falta de respeto”. Hasta el momento Pepe Aguilar no se ha pronunciado más sobre esos vídeos además de que tampoco mencionó si ese mensaje podría ir dirigido a una persona en específico.

Rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Actualmente uno de los rumores más fuertes y difundimos que se han compartido en redes sociales es que Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan por una crisis matrimonial, esto luego del lanzamiento del videoclip “Un Vals” en el que Dagna Mata, la modelo principal del video, de acuerdo con varios usuarios, tiene un “gran parecido físico” a Cazzu, ex pareja de Nodal así como con Ángela Aguilar. Incluso la modelo y también creadora de contenido confesó en una entrevista para un medio que ella sabía que Ángela Aguilar se encontraba muy afectada por la situación.

Hasta el momento nada de lo anterior ha sido confirmado de manera oficial. Sin embargo, la familia Aguilar compartió un comunicado en el que mencionan que Ángela no está vinculada con nada sobre la conversación que se ha generado del videoclip “Un Vals” sino que por el contrario ella se encuentra enfocada en su carrera musical.