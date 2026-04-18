Estas son las plantas que debes tener en el recibidor para atraer abundancia

La entrada a la casa es un lugar muy importante para el Feng Shui ya que es por donde ingresa el chi, que es la energía del hogar. Es por esto que este sector debe estar cuidado, ordenado, luminoso y armonizado.

Noticias Chiapas del 17 de abril 2026

En el recibidor no puede faltar una planta que sea un imán para la abundancia. Esto no solo dará frescura sino también vida. Ante esto es que te vamos a contar las plantas que se recomienda tener.

¿Cuáles son las plantas que atraen la abundancia?

Poto

Esta es una planta de interior muy popular en las casas debido a su resistencia. Además, cuenta con unas hermosas hojas verdes y tallos colgantes que necesita pocos cuidados.

De acuerdo con el Feng Shui, esta planta se asocia con el crecimiento, la renovación y el movimiento positivo de la energía. Su forma viva y expansiva simboliza una energía ascendente que ayuda a activar la prosperidad. Por eso, el poto viene muy bien para colocar en el recibidor y favorecer así la circulación de un chi armonioso.

Las plantas de potos son de fácil mantenimiento y se ven muy lindas|Canva

Planta de jade

Luego tenemos esta planta que es originaria del sur de África y es muy resistente. Hay culturas que la asocian con la prosperidad y la buena suerte porque la forma de sus hojas, carnosas, redondas y de un verde intenso, recuerda a pequeñas monedas.

El Feng Shui cree que esta planta atrae la riqueza y la estabilidad económica ya que es símbolo de crecimiento financiero y buena fortuna.

Bambú de la suerte

El bambú de la suerte es muy tenido en cuenta por su relación estrecha con la abundancia. Son fáciles de cuidar ya que se mantienen bien cultivados en agua o en recipientes con piedras. Su aspecto limpio y ordenado y el ser símbolo de vitalidad, crecimiento, flexibilidad y buena fortuna.

Ten un bambú como planta de agua con piedras. Dan suerte y se ven hermosas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Pachira aquatica

Luego nos encontramos con la pachira aquatica que es originaria de las zonas húmedas y pantanosas de América Central y del Sur. Gracias a la elegancia de su porte y por su simbolismo económico, es muy querida en la decoración de interiores.

Según el Feng Shui, es una planta que se asocia se asocia con la riqueza, la abundancia y el éxito y su tronco entrelazado simboliza la unión de los elementos positivos y la capacidad de retener la buena fortuna.

Helecho

Por último, tenemos al Helecho que atrae la abundancia. Esta planta queda bien en interiores ya que su frondosidad tiene una gran capacidad para llenar de vida y volumen cualquier rincón.

El Feng Shui lo asocia con la protección, la purificación y la expansión de la energía vital. Situado en la entrada de casa, el helecho ayuda a crear una barrera frente a energías densas y favorece que el chi entre de manera más limpia y equilibrada.