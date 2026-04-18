La manicura abuela es la tendencia de la temporada por su elegancia

En el mundo de la manicura nos encontramos con diferentes diseños que son realmente interesantes, algunos son nuevos y otros vuelven con fuerza. Así es que nos encontramos con las uñas abuela.

Noticias Quintana Roo del 17 de abril 2026

La tendencia son las uñas abuela porque ofrecen elegancia, minimalismo y versatilidad. Además, son atemporales y se pueden llevar en cualquier ocasión que desees.

Las uñas abuela se inclinan a volver a lo básico por lo básico como los colores tradicionales, acabados limpios y formas favorecedores. Esto se suma al movimiento que se inclina por lo básico, sin necesidad de renunciar a la elegancia por lo que te verás bien en todo momento.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas abuela?

Uñas de abuela francés clásico

Este es un atemporal que no pasa de moda. Si quieres elevar el estilo pues te recomendamos que dejes crecer tus puntas naturales lo suficiente como para redondearlas en las puntas. Este diseño alarga tus dedos y te hace lucir hermosa.

Uñas de abuela perla escarchada

Aquí nos encontramos con un diseño que no pasan nunca de moda. Las abuelas lo usan constantemente porque es muy versátil, puedes usarlo tal cual o si quieres un toque moderno puedes agregar un poco de polvo cromado nacarado.

Uñas de abuela bailarina de ballet

Esta es una de las opciones más utilizadas por lo que puedes ir desde uñas de jabón a uñas de fresa con leche, pero a veces una simple capa semi-sheer es todo lo que necesitas.

Uñas de abuela rosa empolvado

Por último, tenemos este diseño que consta de una manicura rosa empolvado que es muy romántico. Además, favorece a todos los tonos de piel.

Sin dudas, la simplicidad es la base de esta temporada por lo que es aliado de muchas mujeres que cuentan con poco tiempo. Además, no tienes que renunciar a la elegancia ni sofisticación.