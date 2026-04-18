Estos son los estilos de cortes bob que son tendencia esta temporada

Para esta temporada vuelve con fuerza el corte de pelo bob vuelve con mucha fuerza para esta temporada ya que permite peinados pulidos, versátiles y con mucha personalidad.

Noticias Bajío del 17 de abril 2026

Este estilo se reinventa constantemente para ir favoreciendo a los distintos tipos de rostros como así también para adaptarse a los looks causales o sofisticados. Es una forma increíble de poder refrescarte en esta época.

Cabe destacar que el corte bob se caracteriza por tener una longitud a la altura de la mandíbula o a los hombros. Contiene una forma recta o ligeramente estructurada, aunque con el tiempo ha evolucionado hacia versiones más modernas con capas, puntas desfiladas o acabados texturizados.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo bob?

Corte bob recto

Uno de los preferidos es el corte bob recto que cuenta con una caída hacia adelante y una parte trasera muy pronunciada. Sus líneas rectas y uniformes lucen increíblemente modernas y son perfectas para los minimalistas. Este es un corte fácil de peinar, pero se recomienda cortarlo cada pocas semanas.

Corte micro bob

Aquí tenemos un corte con precisión que termina por encima de la barbilla. Es un estilo que acentúa los contornos faciales con un estilo minimalista y moderno. Se basa en líneas limpias, elegancia y una imagen fresca y segura. Ya sea con ondas suaves, peinado liso o completamente recto, el micro bob ofrece opciones de estilo versátiles.

Corte bob francés

Por último, tenemos este corte que se caracteriza por su largo a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con un acabado natural y ligeramente despeinado que aporta movimiento y frescura. Se diferencia de los demás porque cuenta con capas sutiles y desfiladas que enmarcan el rostro.

Estos son grandes estilos que se posicionan como los preferidos de la temporada. Elige el que mejor vaya contigo para así poder lucir fresca y elegante.