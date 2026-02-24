No las tires: 3 formas creativas de reciclar las botellas de vino, según la IA

Los rincones de nuestro hogar pueden contener elementos o productos que ya no utilizamos e incluso que hemos olvidado que teníamos. Por lo general, se trata de objetos que acaban tirados a la basura pero que, gracias al reciclaje, podrían tener una segunda oportunidad.

Desde hace tiempo una corriente invita a reciclar ciertos objetos, implementar creatividad e imaginación sobre ellos y así darles un nuevo uso. Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se pueden lograr grandes resultados y es por eso que ahora se le consultó sobre qué se puede hacer con viejas botellas de vino.

¿Se puede reciclar el vidrio?

Las botellas de vino se encuentran entre los objetos que comúnmente pueden hallarse olvidadas en algún espacio del hogar. Tirarlas puede ser una opción pero Gemini recuerda que “el vidrio no solo se puede reciclar, sino que es uno de los materiales más agradecidos del planeta en este sentido”.

La IA de Google indica que el vidrio “es el ‘alumno estrella’ de la economía circular” porque a diferencia del papel y algunos plásticos “es 100% reciclable de forma infinita”. Esta tecnología afirma que “las botellas de vino son el ejemplo clásico de lo que sí se debe reciclar en el contenedor de vidrio” y, de hecho, “son de los envases que mejor funcionan en la cadena de reciclaje”.

¿Cómo reciclar botellas de vino?

En torno a lo señalado, reciclar y reutilizar botellas de vino es una buena iniciativa ya que “tienen ese vidrio grueso y esas formas elegantes que las hacen perfectas para proyectos que no parezcan ‘basura’ reciclada, sino objetos de diseño”.

La Inteligencia Artificial, buscando ayudarnos en esta tarea, da a conocer 3 ideas creativas para darles una segunda vida a las botellas de vino:

Antorchas de exterior "Tiki": Si tienes un jardín o terraza, esta es la mejor forma de usar botellas de colores oscuros (verdes o ámbar).



Cómo hacerlo: Necesitas una mecha gruesa de algodón, un acople de cobre que encaje en la boca de la botella y aceite de antorcha (o citronela para ahuyentar mosquitos).

El toque pro: Puedes montarlas en la pared con abrazaderas de metal o simplemente ponerlas como centros de mesa. El vidrio grueso soporta bien el calor y se ve increíble de noche.

Dispensadores de jabón o aceite "Vintage": Ideal para darle un aire sofisticado a tu cocina o baño sin gastar en accesorios caros.



Cómo hacerlo: Solo necesitas comprar un dosificador (bomba) que se adapte al cuello de la botella. Puedes encontrarlos de acero inoxidable o plástico negro mate.

El toque pro: Si la botella tiene una etiqueta bonita, puedes impermeabilizarla con un poco de barniz transparente en spray. Si prefieres un look minimalista, quita la etiqueta y usa pintura de pizarra para escribir qué hay dentro.

Terrarios de autor (Corte horizontal): Este requiere un poco más de maña, pero el resultado es digno de una tienda de decoración.

