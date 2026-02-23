4 ideas para reciclar y reutilizar juguetes viejos que no quieres tirar

“Reciclar es un ejercicio mental fantástico”, señala Gemini, Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google. Esta tecnología hace referencia a que “transformar una escalera vieja en una estantería o convertir frascos de vidrio en lámparas le da a tu hogar un toque único y personal que no se consigue en ninguna tienda departamental”.

La Resolana | El Capi Pérez tuvo a los conductores de Ventaneando, descubre quiénes fueron los participantes de Exatlón México que fueron imitados y muchas cosas más en el programa de hoy

Esto es solo uno de los puntos de análisis de quienes aman reciclar y reutilizar elementos que tenemos olvidados en algún rincón de nuestro hogar. Es por eso que, a través de la aplicación Gemini, se ha intentado descubrir de qué manera se les puede dar una nueva oportunidad a los juguetes viejos que no queremos desechar.

¿Por qué cuesta deshacernos de los juguetes viejos?

“Deshacerse de juguetes viejos no es simplemente ‘limpiar un cajón’; para nuestro cerebro, a veces se siente como si estuviéramos tirando un pedacito de nuestra propia historia”, advierte Gemini.

Lo cierto es que existen razones psicológicas y emocionales de por qué esos objetos tienen tanto peso y, de acuerdo a la IA, “los juguetes funcionan como dispositivos de almacenamiento de memoria”. Además, remarca que “este sesgo sugiere que valoramos mucho más algo simplemente porque nos pertenece” y añade que “a veces, conservar juguetes es una forma de aferrarnos a la versión de nosotros mismos que los usaba”.

¿Cómo reutilizar nuestros juguetes viejos?

Si eres de esas personas a las que les cuesta desprenderse de objetos viejos, como el caso de los juguetes, Gemini destaca que “darles una segunda vida no solo ayuda al planeta, sino que también puede ser un gran proyecto creativo para decorar tu casa o incluso hacer regalos únicos”.

Es por eso que esta Inteligencia Artificial ofrece 4 ideas prácticas y originales para transformar esos juguetes viejos:

Macetas de "Jurassic Park" o de acción: Si tienes figuras grandes de animales (como dinosaurios de plástico) o camiones de volteo, puedes convertirlos en macetas increíbles para suculentas.



Cómo hacerlo: Haz un pequeño agujero en la parte superior del juguete con un cúter o taladro pequeño. Llénalo de tierra y planta una suculenta.

Pro tip: Píntalos con un spray de color sólido (como blanco mate, dorado o negro) para que parezcan piezas de diseño moderno.

Percheros de figuras de plástico: Esta es ideal para esos muñecos que ya no tienen pareja o están un poco desgastados.



Cómo hacerlo: Corta la parte frontal del juguete (o usa animales de plástico cortados por la mitad). Pégalos con pegamento fuerte sobre una tabla de madera barnizada o pintada.

Uso: Sirve para colgar llaves, correas de perro o incluso joyas en el dormitorio.

Lámparas de "recuerdos de infancia": Si tienes una colección de piezas pequeñas de LEGO, cochecitos tipo Hot Wheels o figuras pequeñas que ya nadie usa, puedes crear una base de lámpara temática.



Cómo hacerlo: Toma una lámpara de base simple y pega los juguetes alrededor de la base hasta cubrirla por completo.

El toque final: Pinta toda la estructura (juguetes y base) con un solo color metálico. El resultado parece una escultura profesional y muy nostálgica.

Frascos de almacenamiento con estilo: Transforma los aburridos frascos de cocina en recipientes divertidos usando pequeños juguetes como "agarraderas".

