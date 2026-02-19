3 ideas para reciclar y reutilizar las botellas de cerveza olvidadas en un rincón de la casa

El cuidado del medio ambiente se presenta como uno de los objetivos principales de quienes promueven el reciclaje. Sin embargo, la esencia artística y creatividad de muchas personas ha dado crecimiento a la reutilización de ciertos objetos en desuso como una forma de reciclaje que además alimenta la imaginación.

Diferentes objetos que muchas veces terminan en la basura, pueden tener una nueva chance si se los somete a ciertos procedimientos. Esto es lo que proponen las personas que reciclan y que, por lo general, transforman “desechos” en elementos de decoración.

¿Por qué es bueno reciclar?

Google desarrolló Gemini, una aplicación de Inteligencia Artificial (IA) que rápidamente ha logrado ganarse un lugar en el día a día de muchas personas. Esta herramienta es consultada a diario sobre diferentes temas y el reciclaje es uno de ellos.

“Reciclar no es solo ‘separar basura’; es darle un respiro al planeta y actuar con un poco de sentido común frente al consumo”, remarca Gemini y añade que “la reutilización es un acto de creatividad pura que evita que el objeto llegue siquiera a la planta de tratamiento”.

¿Cómo reutilizar botellas de cerveza?

En este marco, Gemini hizo referencia a las botellas de cerveza que “suelen tener un diseño y un color (ámbar o verde) que queda increíble con un poco de creatividad”. La IA afirma que “el vidrio es eterno, así que vale la pena darle una segunda vida”.

La Inteligencia Artificial ofreció 3 ideas prácticas y con estilo para esas botellas de cerveza olvidadas:

Lámparas "Tiki" para exterior o antorchas de mesa: Si tienes un jardín, balcón o terraza, esta es la mejor opción. El color oscuro del vidrio de cerveza difumina la luz de una forma muy acogedora.



Cómo hacerlo: Llena la botella con aceite de citronela (que además ahuyenta mosquitos). Consigue una mecha de algodón gruesa y un acople de cobre o metal que encaje en la boca de la botella para sostener la mecha.

El toque: Si no quieres usar fuego, introduce una tira de luces LED de alambre (de las que funcionan con pilas o USB) dentro de la botella. Parecerá que atrapaste luciérnagas.

Set de vasos artesanales (Corte en frío): Esta es la forma clásica de reciclar botellas de marcas premium o con relieves interesantes. Requiere un poco más de técnica, pero el resultado parece de tienda de diseño.



Cómo hacerlo: Necesitarás un cortador de botellas (o el truco del hilo con alcohol y agua helada, aunque es menos preciso). Cortas la parte superior y lijas muy bien el borde con lija de agua para que quede suave y seguro.

Uso: Sirven como vasos para agua, frascos para lápices o incluso como macetas para suculentas.

Dispensador de jabón o detergente "Vintage": Ideal para darle un toque industrial a tu cocina o baño sin gastar nada.

