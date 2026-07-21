En qué recipiente debes guardar el café para que se mantenga rico y conserve sus propiedades

Para que el café mantenga su aroma, sabor y buena parte de sus propiedades durante más tiempo, se debe guardar en un recipiente hermético y opaco, preferentemente de acero inoxidable o cerámica. Además, debe estar ubicado en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa.

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De esta manera, se reduce la exposición al oxígeno, la humedad, el calor y la luz: 4 factores que aceleran su deterioro. Aunque muchas personas guardan el café en su envase original o lo almacenan en frascos transparentes sobre la encimera, los expertos advierten que estas prácticas pueden favorecer la pérdida de compuestos aromáticos y afectar la calidad de la bebida.

Un almacenamiento adecuado es tan importante como elegir un buen café para disfrutar de todo su potencial. Estas son las características que debes tener en cuenta.

¿Cuál es el mejor recipiente para conservar el café?

El café contiene cientos de compuestos aromáticos volátiles que comienzan a degradarse cuando entran en contacto con el aire, la humedad y las altas temperaturas. Por ello, organismos y asociaciones especializadas recomiendan protegerlo de estos agentes externos.

La National Coffee Association (NCA) de Estados Unidos aconseja conservar el café en un recipiente hermético y mantenerlo a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Asimismo, la Specialty Coffee Association (SCA) señala que la exposición al oxígeno es uno de los principales factores responsables de la pérdida de frescura.

Estas son las características ideales del recipiente de conservación:



Hermético: evita el ingreso de aire y ayuda a conservar los aceites y compuestos aromáticos del café.

evita el ingreso de aire y ayuda a conservar los aceites y compuestos aromáticos del café. Opaco: protege el contenido de la luz, que puede acelerar la degradación de sus componentes.

protege el contenido de la luz, que puede acelerar la degradación de sus componentes. De acero inoxidable o cerámica: estos materiales no absorben olores ni transfieren sabores al café y ofrecen una excelente protección frente a los cambios de temperatura.

estos materiales no absorben olores ni transfieren sabores al café y ofrecen una excelente protección frente a los cambios de temperatura. Con cierre de calidad: una tapa que selle correctamente contribuye a prolongar la frescura del producto.

¿Qué errores debes evitar al almacenar el café?

Además de elegir un buen recipiente, existen hábitos que pueden reducir notablemente la calidad del café antes de prepararlo. Los especialistas recomiendan evitar lo siguiente:



Guardar el café cerca del horno o la estufa: el calor constante acelera el envejecimiento de los granos o del café molido.

el calor constante acelera el envejecimiento de los granos o del café molido. Utilizar frascos transparentes expuestos al sol: la luz favorece la oxidación y disminuye la intensidad del aroma.

la luz favorece la oxidación y disminuye la intensidad del aroma. Almacenarlo en lugares húmedos: la humedad puede alterar el sabor y favorecer el deterioro del producto.

la humedad puede alterar el sabor y favorecer el deterioro del producto. Abrir el recipiente constantemente: cada vez que el café entra en contacto con el aire comienza un nuevo proceso de oxidación.

cada vez que el café entra en contacto con el aire comienza un nuevo proceso de oxidación. Guardar pequeñas cantidades en el recipiente principal: si compras café en grandes volúmenes, es preferible conservar la mayor parte bien cerrada y utilizar un envase más pequeño para el consumo diario.

La SCA también recomienda adquirir café en cantidades que puedan consumirse en pocas semanas para disfrutar de su mejor perfil aromático. Por su parte, la NCA desaconseja almacenar el alimento de uso diario en el refrigerador, ya que puede absorber olores de otros alimentos y verse afectado por la condensación.

Diversos estudios sobre química del café han demostrado que los compuestos responsables del aroma son altamente sensibles al oxígeno y a la luz. Por ello, un almacenamiento adecuado permite conservar durante más tiempo las características sensoriales de la bebida, especialmente cuando se trata de café en grano recién tostado.