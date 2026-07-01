5 ideas para maquillarte en verano y que el calor no lo estropee

Maquillarte en verano sin que el calor estropee el resultado es posible si eliges productos ligeros, preparas correctamente la piel y aplicas técnicas que mejoren la fijación del maquillaje. Expertos coinciden en que la clave no está en utilizar más cantidad, sino en seleccionar fórmulas adecuadas y construir el maquillaje en capas finas.

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Durante los meses de calor, la piel produce más grasa y transpira con mayor facilidad, lo que puede hacer que la base se desplace, aparezcan brillos o el maquillaje pierda intensidad. Por ello, maquillistas de renombre recomiendan adaptar la rutina para mantener un acabado natural, luminoso y duradero.

Recomendaciones de expertos para que el maquillaje resista el calor del verano

Maquilladoras como Charlotte Tilbury y Lisa Eldridge coinciden en que una piel bien preparada y productos de larga duración marcan la diferencia cuando aumentan las temperaturas. Estas son 5 recomendaciones de expertos:



Preparar la piel con hidratación ligera: una crema hidratante de textura liviana ayuda a mantener el equilibrio de la piel sin aportar exceso de grasa. Lisa Eldridge destaca que un buen maquillaje siempre comienza con una piel correctamente preparada. Aplicar polvos translúcidos antes de la base: esta técnica, utilizada por numerosos maquillistas, ayuda a controlar el brillo desde el inicio y mejora la fijación del maquillaje durante varias horas. Elegir bases ligeras y de larga duración: Charlotte Tilbury recomienda fórmulas resistentes al agua y al sudor que permitan que la piel respire sin perder cobertura. Utilizar productos en crema para mejillas y labios: los rubores y labiales en texturas cremosas o tipo tint se integran mejor con la piel y mantienen un aspecto fresco durante más tiempo. Sellar el maquillaje con un spray fijador: este paso ayuda a prolongar la duración del look y a unificar el acabado de todos los productos.

¿Qué errores debes evitar al maquillarte cuando hace mucho calor?

Los expertos coinciden en que algunos hábitos pueden hacer que el maquillaje se deteriore con mayor rapidez. Entre los errores más frecuentes destacan:



Aplicar demasiada base: Bobbi Brown explica que las capas gruesas tienden a desplazarse más fácilmente con la transpiración.

Bobbi Brown explica que las capas gruesas tienden a desplazarse más fácilmente con la transpiración. Utilizar productos excesivamente pesados: las fórmulas muy densas pueden acumularse y perder uniformidad a lo largo del día.

las fórmulas muy densas pueden acumularse y perder uniformidad a lo largo del día. Olvidar el protector solar: la Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que el protector solar de amplio espectro debe aplicarse todos los días antes del maquillaje para proteger la piel de la radiación ultravioleta.

la recuerda que el protector solar de amplio espectro debe aplicarse todos los días antes del maquillaje para proteger la piel de la radiación ultravioleta. No controlar el exceso de brillo: los papeles absorbentes son preferibles a añadir continuamente más polvos, ya que ayudan a retirar el sebo sin alterar el maquillaje.

los papeles absorbentes son preferibles a añadir continuamente más polvos, ya que ayudan a retirar el sebo sin alterar el maquillaje. Tocar constantemente el rostro: este hábito favorece que la base y otros productos se transfieran y pierdan duración.

La maquilladora Bobbi Brown también recomienda apostar por un maquillaje sencillo durante el verano, resaltando uno o dos rasgos del rostro en lugar de recargar todas las zonas. Según la experta, un acabado ligero suele verse más elegante y soporta mejor las altas temperaturas.