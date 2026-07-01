Tips de maquillaje exprés: Cómo transformarte de cara lavada a lista en 5 minutos

Verse bien en todo momento puede resultar en un gran desafío, sobre todo en días de intenso calor. Es que el uso de maquillaje para disimular imperfecciones y resaltar facciones del rostro puede verse perjudicado por las altas temperaturas.

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Sin embargo, muchas personas coinciden en que el peor enemigo a la hora de maquillarse es la falta de tiempo. A todos se nos ha hecho tarde alguna vez y es cuando hacer todo a las apuradas puede traernos algunos dolores de cabeza.

Maquillaje exprés

Para quienes a menudo carecen de tiempo y precisan verse bien, existen diferentes tips que componen lo que podríamos llamar un maquillaje exprés. Se trata de una estrategia que demanda solo 5 minutos y ayuda a transformar facciones, potencia la luz y unifica tonos.

El primer paso de este maquillaje exprés es la preparación y para la cual se recomienda los siguientes pasos:



La base de todo: Lávate la cara con agua fresca y aplica tu crema hidratante habitual con movimientos ascendentes. Si tiene protector solar con un toque de color, ya ganaste un paso. Corrección estratégica: Con un corrector de tu tono de piel (o medio tono más claro), aplica tres puntitos clave: en el lagrimal, en la esquina externa del ojo (para levantar la mirada) y en las aletas de la nariz para borrar rojeces. Enmarcar la mirada: Si tienes un arqueador de pestañas a mano, úsalo (5 segundos por ojo). Después, aplica máscara de pestañas desde la raíz haciendo un ligero zigzag hacia las puntas. Una sola capa bien distribuida es suficiente.

Efecto de buena cara