Revelan que Belinda sería la culpable de frenar la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En medio del nuevo escándalo de Ángela Aguilar y Christian Nodal por su supuesta separación , Belinda salió involucrada al ser señalada como la posible causa de que la pareja no pueda contraer matrimonio por la iglesia, motivo por el que habrían pospuesto la ceremonia de manera indefinida.

De acuerdo con reportes, surgió la versión de que la cantante de “Sapito” y “El Forajido” se habrían casado en secreto y que, al no existir un divorcio formal, la iglesia no permitiría la unión del músico con la hija de Pepe Aguilar.

Así lo mencionó la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró tener información “que todavía no puede revelar” y que involucraría a Belinda en esta polémica.

“Mucho se ha hablado del casamiento cancelado y de por qué se canceló. Yo nada más te voy a decir: es muy difícil, más no imposible, pero muy difícil que Christian se pueda volver a casar con Angelita o con quien sea, porque hay algo que se lo impediría y tendría que ver con eso… Belinda”, dijo en el programa de Javier Ceriani.

Nodal y Belinda mantuvieron una relación de un año y medio, del 2020 al 2022.

¿Belinda se casó con Nodal?

Esta versión revive los rumores de aquel entonces, pues Nodal y Belinda estuvieron comprometidos en 2021, pero cancelaron su relación a inicios de 2022.

En ese momento, se especulaba que incluso la pareja ya había dado el “sí, quiero” frente al altar, ya que Belinda lucía un anillo. Asimismo, la cantante Tini Stoessel comentó en un video en vivo que Belinda ya se había casado.

“Belinda está casada, ¿o no? Belinda, yo vi el anillo… yo vi el anillo en una foto”, comentó.

Belinda reaccionó en el live y la corrigió, aclarando que estaba comprometida, no casada.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal cancelaron la boda?

Ángela Aguilar y Christian Nodal pospusieron la fecha de su boda de manera indefinida debido a temas de seguridad en el país, especialmente en Zacatecas, donde planeaban casarse, ya que ahí la Dinastía Aguilar tiene su rancho.

Nodal aclaró que no existe una crisis en su relación, que no hay ruptura ni drama romántico; simplemente están esperando el momento perfecto para celebrar su unión. “Estoy con ella hasta la muerte”, señaló en una entrevista.