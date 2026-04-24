Kunno comparte fotografías de Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de supuesta separación: “Felices los 3”

El pasado jueves 23 de abril Kunno compartió a través de sus historias de instagram dos fotografías de Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos, esto luego de que durante varios días surgieran rumores sobre una posible ruptura entre la pareja. En las fotografías la hija de Pepe Aguilar y el intérprete de “Botella tras botella” se muestran enamorados, lo que podría terminar con los rumores sobre un posible divorcio.

Así fueron las fotografías que Kunno compartió de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Guillermo Kunno, mejor conocido en redes sociales como “Papi Kunno” compartió en redes sociales dos fotografías de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En la primera la pareja se encuentra junta, sonriendo, con un atardecer de fondo, en ella el influencer escribió “mis papis” mientras que en la segunda se encuentran los tres dentro de un avión privado, abrazados y Ángela Aguilar está sentada en las piernas de su esposo Christian Nodal, en dicha imagen el creador de contenido escribió “felices los 3” junto a un emoji riendo. Este contenido podría terminar con los rumores sobre una posible separación de la pareja, los cuáles se viralizaron de forma rápida en redes sociales. Hasta el momento Ángela y Nodal no se han pronunciado al respecto.

Fotografías de Kunno, Ángela Aguilar y Nodal|Crédito: Instagram: @papikunno

Rumores sobre la ruptura de Nodal y Ángela Aguilar

Fue a través de redes sociales que comenzó a viralizarse el rumor de que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis en su matrimonio, esto luego de que Christian Nodal estrenara el video musical de su tema “Un Vals” en donde la modelo protagónica (Dagna Mata) tuviera, de acuerdo con usuarios de internet, un gran parecido físico a Cazzu y Ángela Aguilar. Incluso la protagonista del video mencionó en una entrevista que ella estaba enterada de que la hija de Pepe Aguilar se encontraba muy afectada por la situación sin embargo la familia de la cantante compartió un comunicado en el que pedían que no se vinculara a la intérprete de “Ahí dónde me ven” con el tema ya que ella se encuentra enfocada en su carrera y proyectos profesionales.

Los rumores han ido creciendo ya que no solo se ha comentado que la pareja atraviesa una crisis matrimonial sino que incluso ya no viven juntos. Por otro lado, el periodista Javier Ceriani compartió un video en el que mencionó que incluso Nodal tiene tiene otra pareja sentimental, misma que es originaria de República Dominicana. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Uno de los comentarios que contradicen esta información fue el que recientemente hizo Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar; quién incluso fue invitado a su boda, ya que aseguró que la pareja está junta.