Supernova Génesis 2026: ¿Cómo llegar a la Arena CDMX para ver las peleas?

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, es por eso que si dentro de tus planes está asistir a este evento te presentamos las rutas más fáciles y seguras para llegar a tiempo al evento.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para asistir a Supernova Génesis 2026?

La Arena Ciudad de México se encuentra en la Alcaldía Azcapotzalco, al norte de la CDMX, se ubica en Avenida de las Granjas 800, en la Colonia Santa Bárbara. En esta ocasión te presentamos tres rutas para llegar en distintos transportes públicos: metro, metrobús y tren suburbano.

Metro: La estación de metro más cercana es Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6 (línea de color rojo). Saliendo del metro la Arena se encuentra a pocos pasos por lo que tardarás 10 minutos aproximadamente en llegar.

Metrobús: La línea más cercana para llegar es Tecnoparque, misma que pertenece a la Línea 6 (color rosa) y la cual va deEl Rosario a Villa de Aragón. Una vez que salgas de la estación tendrás que caminar cinco minutos aproximadamente para llegar al recinto.

Tren suburbano: Si tu plan es bajar en la Estación Fortuna, la cual se ubica en la alcaldía Azcapotzalco, esta opción de transporte es ideal para ti ya que caminarás un kilómetro para llegar al recinto. ¿A qué hora empieza Supernova Génesis 2026?

Este evento, el cuál se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril iniciará a partir de las 16: 00 horas (Hora Centro de la Ciudad de México) sin embargo, los combates darán inicio a las 7:00 pm. En el Sitio Web de Azteca UNO podrás seguir toda la cobertura del evento, minuto a minuto sin perderte nada ya que contaremos con un LiveBlog, el cuál se irá actualizando en tiempo real además de que se publicarán notas con la información más relevante e importante, todo para que estés al tanto de lo que ocurre.

Cartelera oficial de Supernova Génesis 2026

Los combates de Supernova Génesis 2026 estarán conformados por las siguientes celebridades: