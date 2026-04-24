Horóscopos de fin de semana de Mhoni Vidente: las predicciones en el amor, trabajo y dinero

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de cada signo para el último fin de semana de abril, que abarca desde hoy viernes 24 hasta el domingo 26 de abril de 2026.

De acuerdo con la famosa astróloga cubana, es un momento de reflexión para detenerte y resolver problemas que vienes arrastrando, ya que podrían afectar el amor, el trabajo y el dinero si no se solucionan pronto. Estas son las predicciones de cada signo.

ARIES

La justicia divina toca a tu puerta y el universo viene a equilibrar lo que parecía injusto. En el trabajo, abre bien los ojos: evita fraudes y revisa cada documento antes de firmar. En el amor, el fin de semana se enciende con una pasión intensa que podría cambiarlo todo. En dinero, es momento de manifestar con fuerza: lo que decretes hoy, mañana se multiplica.

TAURO

Estás estrenando una etapa poderosa de abundancia y estabilidad. La buena racha en trabajo y dinero te respalda, y todo parece acomodarse a tu favor. En el amor, vibras en frecuencia de compromiso: quieres algo real, sólido y duradero. Tus números mágicos son 05, 16 y 38.

GÉMINIS

Las energías no están del todo limpias, y necesitas soltar envidias y cargas que no te pertenecen. En el trabajo, haz una pausa: no es momento de tomar decisiones importantes. En el amor, el destino ya prepara la llegada de una pareja estable. En dinero, la suerte se activa con los números 18, 33 y 35.

CÁNCER

El universo te empuja hacia la introspección. Es momento de mirar hacia adentro, sanar y reconectar con tu esencia. La familia y las emociones serán tu eje este fin de semana, donde encontrarás respuestas que habías estado evitando.

LEO

Una oportunidad laboral importante está por tocar tu puerta, especialmente en ámbitos institucionales o de gobierno. En el amor, cuidado con las promesas vacías: no todo lo que brilla es oro. En dinero, la energía fluye con los números 05, 12 y 24, señala Mhoni Vidente.

VIRGO

Tu esfuerzo comienza a rendir frutos y podrías subir de nivel en el trabajo, pero no todos celebran tu éxito: mantente alerta ante intrigas. En el amor, hay alta compatibilidad con Sagitario, Capricornio y Tauro. En dinero, los números que vibran contigo son 08, 19 y 22.

LIBRA

Un proyecto importante comienza a tomar forma y marcará tu camino en los próximos meses. En el amor, te rodeas de eventos, invitaciones y conexiones que pueden cambiar tu destino sentimental. En dinero, la fortuna se alinea con los números 17, 34 y 41.

Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

ESCORPIO

Se avecinan días clave en el trabajo, especialmente con reuniones que pueden definir tu futuro profesional. Tu disciplina te hará brillar y atraer crecimiento económico. Es tu momento de demostrar de qué estás hecho.

SAGITARIO

Es tiempo de poner límites: no todas las amistades suman, y debes aprender a separar lo personal de lo profesional. En el amor, llegan revelaciones que podrían sacudir tu corazón. De acuerdo con Mhoni, en el dinero, la ayuda divina o ingresos inesperados aparecen cuando más lo necesitas.

CAPRICORNIO

La paciencia será tu mejor aliada: no te precipites y avanza paso a paso en el trabajo. En el amor, cuidado con personas del pasado que regresan con intenciones poco claras. En dinero, la suerte se mueve con los números 04, 30 y 32.

ACUARIO

La prosperidad se abre camino, especialmente en temas de comercio, negocios o desarrollo personal. En el amor, si una relación terminó, no fue pérdida: es espacio para algo mejor. En dinero, se activan oportunidades ideales para emprender.

PISCIS

Una oferta laboral importante podría cambiar tu rumbo de manera inesperada. En el amor, el fin de semana se vive con intensidad, pasión y emociones al límite. En dinero, la suerte está de tu lado: un premio o golpe de fortuna podría sorprenderte.