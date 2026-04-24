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Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy viernes 24 de abril

Descubre cuáles son los números de la suerte para tu signo del zodíaco, así como el mensaje que el Universo tiene preparado para ti hoy 24 de abril

Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy viernes 24 de abril
Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy viernes 24 de abril|Pexels: Sóc Năng Động

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Hoy viernes 24 de abril, los diferentes signos del zodíaco podrán obtener buena fortuna a través de sus números de la suerte.

Además, el Universo les envía un mensaje importante para esta jornada, y les pide evaluar y recibir lo que está por llegar a sus vidas.

Los números de la suerte para tu signo hoy viernes 24 de abril

  • Aries

Es momento de bajar las revoluciones, el Universo te pide que tengas paciencia y que permitas que todo a tu alrededor madure.

Números de la suerte: 09, 21 y 44.

  • Tauro

Confía en tu intuición financiera y abrirás la puerta que habías dado por cerrada.

Números de la suerte: 05, 17 y 33.

  • Géminis

Una conversación pendiente te traerá la paz que buscas. Es momento de que expreses lo que sientes sin miedo.

Números de la suerte: 12, 28 y 50.

  • Cáncer

Tu hogar es tu refugio hoy, es momento de recargarte de energía, rodeado de las personas a las que amas.

Números de la suerte: 02, 19 y 31.

Los números de la suerte con los que cada signo del zodíaco puede ganar la lotería
Los números de la suerte con los que cada signo del zodíaco puede ganar la lotería|Pexels: Jonathan Cooper

  • Leo

Brillarás en lo profesional si dejas de lado el ego y consigues trabajar en equipo.

Números de la suerte: 07, 24 y 48.

  • Virgo

Es momento de ordenar tu mente antes de tomar una decisión importante, la claridad llegará.

Números de la suerte: 14, 26 y 40.

  • Libra

El equilibrio regresará a tu vida amorosa, no fuerces nada y deja que todo fluya.

Números de la suerte: 06, 11 y 22.

  • Escorpio

Hoy es el día perfecto para soltar viejos hábitos que te limitan y vivir una transformación profunda.

Números de la suerte: 13, 37 y 59.

Descubre los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo zodiacal
Descubre los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo zodiacal|Pexels: Thiện Võ Gia

  • Sagitario

Tu espíritu aventurero te guiará hacia un nuevo aprendizaje, solo mantén la mente abierta.

Números de la suerte: 03, 15 y 42.

  • Capricornio

El esfuerzo constante comenzará a dar frutos; hoy recibirás el reconocimiento que tanto mereces.

Números de la suerte: 08, 20 y 55.

  • Acuario

La creatividad está en su punto máximo, solo debes usarla para resolver ese problema que te agobia.

Números de la suerte: 10, 32 y 47.

  • Piscis

Escucha tus sueños, ya que contienen respuestas importantes sobre tu futuro cercano.

Números de la suerte: 04, 18 y 25.

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