Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy viernes 24 de abril

Hoy viernes 24 de abril, los diferentes signos del zodíaco podrán obtener buena fortuna a través de sus números de la suerte.

Además, el Universo les envía un mensaje importante para esta jornada, y les pide evaluar y recibir lo que está por llegar a sus vidas.

Los números de la suerte para tu signo hoy viernes 24 de abril

Aries

Es momento de bajar las revoluciones, el Universo te pide que tengas paciencia y que permitas que todo a tu alrededor madure.

Números de la suerte: 09, 21 y 44.

Tauro

Confía en tu intuición financiera y abrirás la puerta que habías dado por cerrada.

Números de la suerte: 05, 17 y 33.

Géminis

Una conversación pendiente te traerá la paz que buscas. Es momento de que expreses lo que sientes sin miedo.

Números de la suerte: 12, 28 y 50.

Cáncer

Tu hogar es tu refugio hoy, es momento de recargarte de energía, rodeado de las personas a las que amas.

Números de la suerte: 02, 19 y 31.

Los números de la suerte con los que cada signo del zodíaco puede ganar la lotería|Pexels: Jonathan Cooper

Leo

Brillarás en lo profesional si dejas de lado el ego y consigues trabajar en equipo.

Números de la suerte: 07, 24 y 48.

Virgo

Es momento de ordenar tu mente antes de tomar una decisión importante, la claridad llegará.

Números de la suerte: 14, 26 y 40.

Libra

El equilibrio regresará a tu vida amorosa, no fuerces nada y deja que todo fluya.

Números de la suerte: 06, 11 y 22.

Escorpio

Hoy es el día perfecto para soltar viejos hábitos que te limitan y vivir una transformación profunda.

Números de la suerte: 13, 37 y 59.

Descubre los números de la suerte y el mensaje del Universo para cada signo zodiacal|Pexels: Thiện Võ Gia

Sagitario

Tu espíritu aventurero te guiará hacia un nuevo aprendizaje, solo mantén la mente abierta.

Números de la suerte: 03, 15 y 42.

Capricornio

El esfuerzo constante comenzará a dar frutos; hoy recibirás el reconocimiento que tanto mereces.

Números de la suerte: 08, 20 y 55.

Acuario

La creatividad está en su punto máximo, solo debes usarla para resolver ese problema que te agobia.

Números de la suerte: 10, 32 y 47.

Piscis

Escucha tus sueños, ya que contienen respuestas importantes sobre tu futuro cercano.

Números de la suerte: 04, 18 y 25.