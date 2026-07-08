Así puedes reemplazar las clásicas mechas por esta técnica que cubre las canas después de los 60

Si buscas reemplazar las clásicas mechas para cubrir las canas después de los 60 años, una de las opciones más recomendadas por los coloristas es el balayage greige. Esta técnica no pretende ocultar por completo el cabello blanco, sino integrarlo mediante una mezcla estratégica de matices grises (grey) y beige, creando una transición suave que aporta dimensión y brillo a la melena.

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En los últimos años, las tendencias en coloración del cabello han evolucionado hacia acabados mucho más naturales. En lugar de cubrir completamente las canas, los especialistas apuestan por técnicas que las incorporen al diseño del color, reduciendo el contraste entre la raíz y el resto del pelo, y permitiendo espaciar las visitas al salón de belleza.

¿Qué es el balayage greige y por qué favorece después de los 60 años?

El balayage greige es una evolución del tradicional balayage francés. Mientras que este último se caracteriza por iluminar la melena con reflejos cálidos, la versión greige incorpora tonos fríos y neutros que armonizan con las canas naturales. Estas son sus principales ventajas:



Integra las canas de forma natural: en lugar de cubrirlas totalmente, las convierte en parte del diseño del color.

en lugar de cubrirlas totalmente, las convierte en parte del diseño del color. Aporta luminosidad: la mezcla de reflejos grises y beige genera profundidad y hace que el cabello refleje mejor la luz.

la mezcla de reflejos grises y beige genera profundidad y hace que el cabello refleje mejor la luz. Reduce el efecto de la raíz: al difuminar el crecimiento natural, las canas resultan menos evidentes entre retoques.

al difuminar el crecimiento natural, las canas resultan menos evidentes entre retoques. Ofrece un acabado elegante: los tonos neutros crean una imagen sofisticada y contemporánea.

los tonos neutros crean una imagen sofisticada y contemporánea. Es de bajo mantenimiento: generalmente requiere menos retoques que una coloración uniforme.

El colorista francés Christophe Robin, reconocido por su trabajo con celebridades internacionales, ha explicado que las técnicas de iluminación actuales buscan respetar el color natural del cabello y crear transiciones suaves. Por su parte, la estilista Tracey Cunningham, experta en coloración de Hollywood, señala que integrar las canas mediante reflejos personalizados permite conseguir un resultado mucho más natural en vez de aplicar un único tono.

Coloración del cabello: ¿Por qué el balayage greige está sustituyendo a las mechas tradicionales?

Las mechas clásicas continúan siendo una opción popular, pero muchos estilistas consideran que el balayage greige ofrece un resultado más moderno porque trabaja la luz de forma personalizada y adapta los reflejos al color base de cada mujer. Estas son las razones por las cuales gana protagonismo:



Evita líneas marcadas: la aplicación a mano alzada crea una transición más suave entre los tonos.

la aplicación a mano alzada crea una transición más suave entre los tonos. Respeta la cana natural: no intenta esconderla, sino integrarla para conseguir un efecto armónico.

no intenta esconderla, sino integrarla para conseguir un efecto armónico. Se adapta a distintos colores de base: funciona en cabellos rubios, castaños e incluso grises naturales.

funciona en cabellos rubios, castaños e incluso grises naturales. Aporta dimensión: la combinación de matices fríos y cálidos evita que el cabello luzca plano.

la combinación de matices fríos y cálidos evita que el cabello luzca plano. Permite espaciar las visitas al salón: el crecimiento resulta mucho más discreto que con otras técnicas de coloración.

El estilista británico Josh Wood, especialista en color y fundador de Josh Wood Colour, ha destacado que la tendencia actual consiste en crear colores personalizados que evolucionen de forma natural con el crecimiento del cabello. Esto reduce la necesidad de mantenimientos constantes.

En definitiva, el balayage greige representa una alternativa moderna a las clásicas mechas para mujeres mayores de 60 años. Gracias a su mezcla de tonos grises y beige, consigue integrar las canas con elegancia, aportando brillo y profundidad.