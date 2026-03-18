Dile adiós al baño blanco: estos son los revestimientos que lo transformarán

El baño durante mucho tiempo fue tomado como un espacio casual y funcional. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en un lugar de bienestar y diseño. Así es que se optar por reflejar la personalidad y este año todo se inclina por las paredes.

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Realizar un cambio en el revestimiento es ideal para un importante cambio por lo que muchos están optando por la piedra natural, la calidez de los panelados o la originalidad de un buen papel pintado. Esta es una forma de realizar modificaciones sin una mega obra.

¿Cuáles son las tendencias en revestimiento de baños?

Mosaico y celosía: puro juego de volúmenes

Estos son increíbles elementos decorativos que separan ambientes sin perder luminosidad ni continuidad espacial. Puedes combinarlo con un lavabo a medida revestido de un potente mosaico rojo.

Mobiliario de nogal: calidez en el baño

Luego nos encontramos con este diseño donde la protagonista es la madera. Si te la juegas por un panelado de nogal va a suavizar la presencia de materiales fríos como el microcemento de una espectacular ducha cilíndrica central.

Terrazo: el encanto de la piedra natural

Si buscas frescura puedes optar por una encimera de piedra. El terrazo aporta por una gran personalidad y además es duradera. Si buscas un resultado elegante sin esfuerzo, usa la piedra solo en la zona del lavabo y combínala con líneas de mobiliario muy sencillas.

Mármol Cremo Tirreno: el efecto 'total look'

Los diseñadores optan por vestir el baño del mismo material para ganar amplitud y sofisticación. El mármol convierte el baño en una caja continua casi escultórica. Sus vetas verticales ayudan a elevar visualmente los techos, mientras que el enlucido de cal en tono lavanda en la parte superior suaviza la fuerza de la piedra.

Esmaltados en azul: el poder de la luz

Por último, tenemos el hormigón que crea un gran contrapunto en los azulejos vidriados en tonos azules y verdes. Es un material que brinda textura y brillo magnético por lo que es una gran opción.