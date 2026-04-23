El baño moderno es tendencia en diseño de interiores, pero hay otro estilo que trascienden conforme el paso de los años, como es el vintage, ese con el que quizá creciste viendo en telenovelas de los 80 y 90 y algún día soñaste con tener un espacio así en la casa. Ahora, es posible con estas 4 ideas sin gastar mucho dinero. Así puedes reemplazar el lavabo por opciones minimalistas.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, el objetivo de estas ideas no es recrear un baño antiguo, sino mezclar lo moderno con lo vintage y así hacer una combinación ganadora, pero sobre todo que quedes conforme con el resultado. Así puedes reemplazar tu bote de basura por opciones más aesthetics.

Para tener un baño vintage no se requiere de mucho dinero, pues la clave está en los elementos, uno de ellos el matiz o incluso muebles que pueden hacer la diferencia en el diseño.

Las ideas para tener un baño vintage

1. Bañera exenta: Este tipo de tinas es un elemento icónico de los baños vintage, por lo que no podría faltar en la lista. Su principal particularidad es que no está empotrada en la pared, por lo que puedes instalarla a medio baño.

4 ideas para transformar tu baño moderno en vintage con poco dinero|Pinterest

2. Elementos dorados: El dorado le dará a tu baño un toque clásico y se asimilará al de las telenovelas del siglo pasado. Puedes comprar el grifo y la ducha de este color, así como el marco del espejo.

4 ideas para transformar tu baño moderno en vintage con poco dinero|Pinterest

3. Muebles reciclados: El optar por reciclar muebles en lugar de comprar nuevos le dará a tu baño ese toque vintage. Pueden ser de madera o fierro y para darle ese estilo clásico. Se recomienda no restaurarlos por completo, para que no pierdan su encanto.

4 ideas para transformar tu baño moderno en vintage con poco dinero|Pinterest

4. Focos LED Edison: La luz cálida convertirá tu baño moderno en vintage y para ello en el mercado hay unos focos que combinan la tecnología moderna con lo retro.