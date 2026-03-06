Refrescante, deliciosa y saludable; esta bebida es tendencia para la presente época de calor

El calor comenzó con todo en los últimos días, por lo que algo que se vuelve urgente para las personas es la variedad de bebidas con las cuales uno se puede hidratar. En este caso, una bebida saludable, refrescante y deliciosa es el agua de horchata con manzana. La tendencia es recomendarla, pues se ve en distintos espacios que comparten las diferentes opciones de hidratación.

Venga La Alegría | Programa 5 de marzo 2026 Parte 1 | El mural de Carlos Rivera, el desnudo artístico de Anette Michel y más

¿Qué aporta esta bebida tendencia de manzana con horchata?

Siempre es bueno recordar que lo más recomendable para cuidarse en todos los sentidos es el agua potable, pero sí quieres buscar variaciones para no hartarte del sabor, esta es una especial oportunidad. Todos saben que la horchata es de las opciones más tradicionales en la cocina mexicana, por ello el plus lo aportará la manzana.

Obviamente el sabor puede o busca cautivarte, pero la sensación de frescura combinará la dulzura de la leche y la cremosidad del arroz. Y si algunos se ponen más gourmet, los olores también son una situación a considerar, pues se puede agregar la canela que le de un toque final a la combinación propuesta.

¿Qué se necesita y cómo se hace esta agua en tendencia?

Tomando en cuenta que se usará fruta natural y elementos que dejan un sabor especial, se recomienda mantener el uso de azúcar bajo, para aprovechar todos los aportes y que no se exceda de los límites saludables. Y sin más, estos son los ingredientes:



Una taza de arroz

Una lata de leche condensada

Una lata de leche evaporada

Tres tazas de agua

Dos manzanas rojas

Una rama de canela

Hielo al gusto

Azúcar al gusto

Y la elaboración se concretaría así:

1.- Lava el arroz y déjalo remojando cubierto de agua, durante dos horas para suavizarlo.

2.- Pela las manzanas y quítales el corazón.

3.- Escurre el arroz y colócalo en la licuadora junto con las manzanas, la canela y el agua.

4.- Licúalo todo hasta que se tenga una mezcla “parejita”.

5.- Cuela el líquido para quitar los grumos sobrantes de las manzanas y el arroz.

6.- Agrega la leche evaporada y la leche condensada y revuelvela bien.

7.- Como paso final disfruta con la cantidad de hielo deseada.