5 ideas de regalos económicos para graduado; son significativos y fáciles de hacer o conseguir

La graduación representa el cierre de una etapa llena de aprendizajes, esfuerzo y metas cumplidas, por ello, un regalo no tiene que ser costoso para transmitir cariño, reconocimiento y admiración hacia quien está por comenzar un nuevo capítulo en su vida.

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Si estás buscando un detalle original y accesible existen opciones que pueden hacerse en casa o conseguirse fácilmente sin afectar tu presupuesto, lo más importantes es que el obsequio tenga un significado especial.

Regalos bonitos y economicos para celebrar a un graduado

1.- Caja de recuerdos personalizada

Busca las mejores fotos de tu graduado, ya sea en momentos diferentes que pasó en la escuela, escribe cartas, crea boletos de intercambio, escribe mensajes cortos de varios integrantes de la familia o amigos, todos estos detalles agregalos a la caja, la cual puedes decorar, este es sin duda un regalo emotivo que permite conservar los mejores momentos vividos durante la etapa escolar.

2.- Taza o termo con imágenes de graduación o frases

Una taza personalizada con una frase motivadora, el nombre del graduado o la fecha de su ceremonios es un obsequio práctico práctico y económico, si deseas agregar más detalles pueden ser globos con motivo de graduación, dulces o cartas.

3.- Ramo de Kit escolar

Arma un ramo con artículos de útiles escolares, estos serán herramientas indispensables para el siguiente ciclo escolar puedes agregar artículos básicos como plumas, lápices, libretas pequeñas. plumones, crayones, tijeras etc.

4.- Album de fotos hechas a mano

Diseña un álbum con imágenes de momentos especiales, dedicatorias y anécdotas compartidas. Este tipo de regalo destaca por su valor sentimental y puede convertirse en un recuerdo para toda la vida, además puedes utilizar tu imaginación para hacer decoraciones y una portada única.

5.- Plantas para el escritorio

Para esta nueva etapa donde se cierra un ciclo, las plantas son un mejor regalo pues simboliza crecimiento, nuevos comienzos y perseverancia, lo mejor de esto es que puedes colocarla en el escritorio o zona de estudio y con un excelente cuidado este regalo puede durar por años.