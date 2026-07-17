3 peinados sencillos y fáciles de hacer para graduación 2026; son elegantes y hermosos

La graduación es uno de los momentos más especiales del año ya que vestido, maquillaje y peinado pueden marcar un día único debido a que se convierte en un día lleno de lucir un look inolvidable. La buena noticia es que no hace falta ser un experto ni acudir a un salón de belleza para lograr un resultado elegante y sofisticado.

Si buscas un estilo que resista toda la ceremonia, las fotografías y la fiesta existen opciones sencillas que destacan por su belleza y versatilidad. Desde recogidos clásicos hasta ondas románticas, estos tres peinados prometen convertirse en los favoritos de las graduadas.

Recuerda que antes de decidirte por un peinado, considera el tipo de vestido, el clima y la duración del evento. También es recomendable realizar una prueba unos días antes de la graduación para comprobar que el peinado sea cómodo y que combine con el maquillaje y los accesorios elegidos

3 peinados fáciles y rápidos para lucir en tu graduación

1.- Chongo con mechones sueltos

El chongo abajo continúa siendo uno de los peinados más elegantes para graduaciones gracias a su diseño que ayuda a mantener el cabello en su lugar durante varias horas y combina perfectamente con vestidos de cuello alto, escotes o accesorios llamativos.

Para dare un toque moderno basta con dejar mechones sueltos que enmarquen el rostro y añadir un poco de volumen en la parte superior de la cabeza.

2.- Media coleta con ondas suaves

Si prefieres llevar el cabello suelto, la media cola de caballo es una excelente alternativa, ya que este peinado mezcla estilo juvenil con un acabado sofisticado, ya que permite lucir el largo del cabello mientras despeja el rostro. Puedes complementar el look con ondas suaves y accesorios.

3.- Trenza lateral despeinada

Las trenzas siguen siendo una de las tendencias favoritas para eventos especiales, por lo que una versión lateral con un acabado ligeramente despeinado ofrece una apariencia romántica, fresca y juvenil. Además, este peinado es ideal para quienes buscan comunidad sin perder el estilo, además de que funciona tanto en cabello largo como mediano.