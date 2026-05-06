4 regalos del Día de la Madre que bloquean la energía según el Feng Shui
Los 4 regalos del Día de la Madre que bloquean la energía. El Feng Shui advierte por qué no obsequiarlos.
Se acerca el Día de la Madre y las consultas sobre qué regalarle a quien nos dio la vida se multiplican. Los obsequios en esta fecha especial no solo buscan agasajar a mamá sino que pretenden ser algo especial.
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Escoger el regalo perfecto puede depender de muchos factores y desde el lado de algunas creencias se activan algunas alarmas. El Feng Shui, por ejemplo, advierte que no todos los regalos son buenas opciones ya que algunos pueden bloquear las energías en el hogar.
Feng Shui y regalos
Para el Feng Shui, los regalos son considerados conductores de energía que pueden fortalecer o debilitar el equilibrio de un espacio y los lazos entre las personas. Según esta filosofía oriental, para que un obsequio sea auspicioso, debe entregarse con una intención clara de bienestar y armonía.
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En esta creencia, se valoran especialmente los objetos que simbolizan crecimiento y vitalidad. Sin embargo, el Feng Shui advierte que es fundamental evitar regalar objetos "agresivos" como cuchillos o tijeras, ya que se cree que simbólicamente "cortan" la relación, así como relojes, que en algunas tradiciones sugieren que el tiempo se agota.
Regalos que bloquean energías
En este marco, ante la llegada del Día de la Madre, las consultas al Feng Shui para escoger el regalo adecuado se multiplicaron. Es por eso que esta creencia, más allá de señalar qué obsequiar, pone el foco en los 4 regalos que hay que evitar entregar porque bloquean las energías:
- Arte de temática melancólica o solitaria: Los cuadros que muestran paisajes desolados, tormentas o figuras en soledad pueden influir negativamente en el estado de ánimo y la energía del espacio. Para mantener un ambiente equilibrado, es preferible elegir obras que transmitan alegría, luz, abundancia o serenidad.
- Artículos con filo o cortantes: Regalar juegos de cuchillos, tijeras de costura o cualquier herramienta puntiaguda se interpreta como un símbolo de ruptura. Estos objetos representan metafóricamente el "corte" de los vínculos afectivos, lo que podría atraer tensiones o malentendidos en la relación familiar.
- Relojes de pulsera o de pared: Si bien suelen ser regalos elegantes, en algunas corrientes del Feng Shui simbolizan el tiempo limitado o una cuenta regresiva. Su presencia como regalo puede evocar de manera inconsciente la sensación de que los ciclos se están cerrando o de que el tiempo se agota, en lugar de celebrar la atemporalidad del amor materno.
- Flores secas o preservadas: Aunque son tendencia en decoración por su durabilidad, desde la perspectiva energética representan una etapa que ya concluyó. Al carecer de vida y frescura, se asocian con el estancamiento y la falta de vitalidad. Lo ideal es optar por plantas naturales o flores frescas que simbolicen crecimiento y renovación constante.