4 regalos del Día de la Madre que bloquean la energía según el Feng Shui

Se acerca el Día de la Madre y las consultas sobre qué regalarle a quien nos dio la vida se multiplican. Los obsequios en esta fecha especial no solo buscan agasajar a mamá sino que pretenden ser algo especial.

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Escoger el regalo perfecto puede depender de muchos factores y desde el lado de algunas creencias se activan algunas alarmas. El Feng Shui, por ejemplo, advierte que no todos los regalos son buenas opciones ya que algunos pueden bloquear las energías en el hogar.

Feng Shui y regalos

Para el Feng Shui, los regalos son considerados conductores de energía que pueden fortalecer o debilitar el equilibrio de un espacio y los lazos entre las personas. Según esta filosofía oriental, para que un obsequio sea auspicioso, debe entregarse con una intención clara de bienestar y armonía.

En esta creencia, se valoran especialmente los objetos que simbolizan crecimiento y vitalidad. Sin embargo, el Feng Shui advierte que es fundamental evitar regalar objetos "agresivos" como cuchillos o tijeras, ya que se cree que simbólicamente "cortan" la relación, así como relojes, que en algunas tradiciones sugieren que el tiempo se agota.

Regalos que bloquean energías

En este marco, ante la llegada del Día de la Madre, las consultas al Feng Shui para escoger el regalo adecuado se multiplicaron. Es por eso que esta creencia, más allá de señalar qué obsequiar, pone el foco en los 4 regalos que hay que evitar entregar porque bloquean las energías:

