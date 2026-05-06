Qué plantas elegir para transformar tu departamento en una colorida primavera

La naturaleza es muy sabia y así de sabia podemos ser nosotros también. Es que las plantas y flores con las que nos sorprende en primavera no solo pueden apreciarse en grandes jardines, sino que nosotros podemos conseguirlo aunque vivamos en un pequeño departamento.

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La primavera 2026 es la excusa perfecta para convertir el balcón de nuestro departamento en un espacio colorido y lleno de naturaleza. No es necesaria una gran cantidad de especies y tampoco requerimos de plantas que demandan un gran mantenimiento.

¿Plantas en un departamento?

La Inteligencia Artificial afirma que tener plantas en un departamento es una de las formas más efectivas de transformar un espacio cerrado en un refugio vibrante y acogedor. “Más allá de la estética ‘urban jungle’, estas compañeras verdes ayudan a purificar el aire y aportan una sensación de calma y frescura que rompe con la monotonía del entorno urbano”, añade la aplicación Gemini.

@mijardinfacilenlacasa Las plantas más bonitas para departamentos pequeños. Verde sin ocupar espacio (y sin complicaciones) Vivir en un departamento pequeño no es excusa para no tener plantas. Estas son ideales porque decoran, se adaptan y no invaden tu espacio: 1. Zamioculca - Hojas brillantes y elegantes - Crece lento - Tolera poca luz y poco riego Perfecta para rincones y entradas 2. Pothos - Puede colgar o trepar - Se adapta a casi cualquier luz - Muy resistente Ideal para repisas y estantes 3. Sansevieria (Lengua de suegra) - Vertical, ocupa poco espacio - Ultra resistente - Aporta orden visual Perfecta para dormitorios 4. Philodendron - Hojas decorativas - Crece bien en macetas pequeñas - Ambiente tropical sin exagerar Da vida sin saturar 5. Spathiphyllum (Espatifilo) - Flores elegantes - Te avisa cuándo regar - Ideal para interiores luminosos Aporta calma y frescura 🌵 6. Suculentas (Echeveria, Haworthia) - Tamaño mini - Poco riego - Muy decorativas Perfectas para escritorios Tip final para departamentos pequeños - Usa plantas verticales o colgantes - Prefiere macetas claras o minimalistas - Menos plantas, pero bien ubicadas Una planta bien elegida puede transformar todo tu hogar. ¿Cuál de estas tienes en casa? ♬ sonido original - Mi Jardin Fácil en la Casa

Lo cierto es que un departamento nos brinda la posibilidad de colocar plantas colgantes, aprovechar la verticalidad de las paredes de un balcón o incluso tener un pequeño rincón de aromáticas en la cocina. La primavera nos puede acompañar sin complicaciones.

Plantas para un departamento pequeño

Quienes habitan en pequeños departamentos de seguro habrán pensado en la posibilidad de tener consigo alguna planta o flores naturales. Sin embargo, la principal duda que se presenta tiene que ver con los espacios, el mantenimiento y el lugar adecuado para ubicarlas.

Es por ello que si lo que buscas es transformar tu departamento en una colorida primavera, nada mejor que hacerlo en el balcón. Además, a continuación se destacan las mejores opciones de plantas que puedes tomar en cuenta:

