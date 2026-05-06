Cuidado con Instagram: hará un gran cambio que se aplicará a partir del 8 de mayo

Instagram tendrá un cambio importante a partir del viernes 8 de mayo que impactará directamente la privacidad de los mensajes. Si no tienes claro qué significa, aquí te lo explicamos de forma sencilla.

¿Qué pasó con Instagram?

La empresa Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, confirmó que los mensajes directos dejarán de contar con cifrado de extremo a extremo debido a cambios en sus políticas.

Chats cifrados de extremo a extremo.|(Especial)

Según el portal Applesfera, esta función ya era difícil de encontrar dentro de la app, pero ahora desaparecerá por completo para todos los usuarios.

¿Qué significa que los mensajes ya no estén cifrados?

Significa que tus conversaciones ya no estarán completamente protegidas o privadas. Antes, el cifrado de extremo a extremo impedía que terceros —incluso la propia plataforma— pudieran leer los mensajes.

Con este cambio:

Los mensajes, fotos y videos de Instagram podrían ser accesibles para la plataforma

Podrían usarse para análisis, publicidad o alimentar a la Inteligencia Artificial

Incluso el contenido que desaparece tras verse podría no ser completamente privado

En pocas palabras, la privacidad baja de nivel y debes ser más cuidadoso con lo que compartes.

¿Debes preocuparte por este cambio de Instagram?

Depende de cómo uses la app:

Si compartes información personal o sensible, sí debes tener más precaución

Si solo la usas para pláticas casuales, el impacto es menor

Mientras tanto, WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, por lo que sigue siendo una opción más segura para conversaciones privadas.

Recomendaciones para usar el chat de Instagram

Para adaptarte a este cambio, toma en cuenta lo siguiente: