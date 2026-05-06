3 ideas para transformar los frascos en macetas para suculentas

Cuando tenemos frascos de vidrio, es usual que los transformemos en recipientes para almacenar alimentos o ciertos objetos, pero olvidamos que podemos darles un mayor uso, pero para ello debemos transformar su aspecto.

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Lo que pocos saben es que estos recipientes podemos convertirlos en macetas para suculentas. Para que lo puedas intentar, te detallaremos 3 ideas sencillas que puedes aplicar.

¿Cómo transformar un frasco de vidrio?

Es posible transformar los frascos en macetas para suculentas, pero para ello hay que acomodar ciertos elementos, con la finalidad de que la planta pueda sobrevivir en buenas condiciones y evitar que el exceso de agua perjudique sus raíces. Por eso considera usar las siguientes 3 ideas:

Arena y piedra: Solamente coloca una base de piedras y grava en el fondo del recipiente, para después añadir tu sustrato y las suculentas; de esta manera lograremos que tenga un buen drenaje para que la planta pueda vivir.

Maceta colgante: Envuelve tu recipiente con yute; le dará un aspecto más rústico y podrás colgar tus plantas, dándole un mejor look a las habitaciones que dominen.

Mini terrarios cerrados: Se destaca por ser un ecosistema completo adentro. Para ello hay que colocar una base con piedras, carbón activado y la tierra, pero deja abierto el envase para que no se genere un exceso de humedad.

¿De qué otra forma puedo usar los frascos?

Aunque los frascos de vidrio son una gran opción para usar en forma de macetas para suculentas, es posible emplear el material en otras prácticas de jardinería. Por ejemplo, podemos usarlo para las plantas que viven en agua, ya que ellas no requieren del sustrato para sobrevivir; solamente hay que cambiar su agua periódicamente.

Otra alternativa que podemos usar es para la proliferación de esquejes, un fragmento de planta que se corta para después inducir sus raíces y crear un nuevo ejemplar. Hay muchas ideas que podemos usar para transformar esos recipientes; solamente debemos usar nuestra creatividad para aprovecharlos en diversos usos.