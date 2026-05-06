¿Qué pasó con Paulina Rubio? Aseguran que sufrió una fuerte caída en pleno juicio contra Colate y preocupa su salud

En los últimos días, comenzó el juicio entre la cantante Paulina Rubio y el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como "Colate". Debido a la guardia y custodia de su hijo de 15 años de edad. De acuerdo con lo que se ha señalado, el proceso se está llevando en una corte de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, en donde "La Chica Dorada" presentó afectaciones de salud".

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¿Qué se sabe sobre lo ocurrido con Paulina Rubio?

Fue durante esta mañana, durante el programa, “Venga la Alegria” que se mencionó el avance del caso, comentando que aparentemente la cantante había sufrido un problema de salud. De acuerdo con lo que se enseñó durante el programa, la cantante sufrió una caída dentro de la sala en la que se está celebrando el juicio por la guardia y custodia del menor, Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio.

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Además, se mencionó que durante la tercera audiencia se vivieron momentos complicados, en donde, además de revelarse que se debía dinero, acusaciones de consumo de sustancias ilícitas y la caída de “la chica dorada”. Del mismo modo, se detalló que su salud se agravó debido al aire acondicionado dentro de la sala. No obstante, hasta el momento el estado de salud de Paulina no se ha revelado de manera oficial, pero se ha mencionado que se encuentra repuesta, mientras el juicio continúa.

¿Qué se sabe sobre el caso entre Paulina Rubio y “Colate”?

De acuerdo con lo señalado, el caso se ha complicado debido a un adeudo por honorarios a la Guardia Nacional de la Corte, debiendo una cifra relacionada con los 250 mil pesos mexicanos, cada uno. Se ha mencionado que uno de los aspectos que más ha causado especulaciones es la relación que el joven de 15 años vive dentro de su hogar, pues se mencionó que Paulina acusa de permisivo a su padre, tras un supuesto caso de robo a supermercado en el que se vio involucrado el menor.

La relación entre Paulina y “Colate”

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera mantuvieron una relación altamente mediática desde el 2005, la cual terminó en 2007, pero no fue hasta 2014 que se divorciaron de manera oficial. Es ahora que se esta lelvando una intensa batalla legal por la custodia de , Andrea Nicolás, de 15 años.

