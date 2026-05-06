“Colate” acusa a Paulina Rubio por sobrepeso de su hijo, Andrea Nicolás. “Tiene una vida sedentaria”

Durante su declaración en una audiencia del juicio que determinará la custodia de su hijo con Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera acusó a la cantante de contribuir a que Andrea Nicolás tenga sobrepeso. Esto lo incluyó entre sus argumentos para solicitar que el menor de edad viva con él en España.

"Colate" acusa a Paulina Rubio por sobrepeso de su hijo

En Ventaneando se reportó que, durante su participación en la audiencia, "Colate" compartió su preocupación por el sobrepeso de Andrea Nicolás, su hijo con Paulina Rubio. Incluso sugirió que podría deberse a la supuesta situación de estrés que vive con su madre.

"Ya subió otros 5 kilos. no tiene una rutina de deportes. Tiene una vida sedentaria, hasta en casa no hace mucho", dijo "Colate" sobre su hijo. "Perdón que se los diga pero la comida a domicilio en mi casa no se hace, allá tenemos comida fresca".

El empresario aseguró que el menor de edad "no está bien" radicando en Miami con su madre, y que "ha ido empeorando".

Sobre las acusaciones de que Andrea Nicolás ha estado involucrado en problemas de comportamiento y el incidente en el que presuntamente cometió un robo dentro de un supermercado, "Colate" dijo que, en su compañía, el menor de edad "no se porta así".

Durante la audiencia, el empresario y su equipo legal presentaron opciones de exclusivos colegios en España a los cuales podría asistir el adolescente en caso de que "Colate" ganara la custodia. El padre espera que Paulina sea quien pague la colegiatura, si fuera el caso.

Nicolás Vallejo-Nágera explicó que la comunicación con Paulina Rubio es nula y la acusó de insultarlo constantemente.

Cuando Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, preguntó si para "Colate" sería mejor poner un océano de distancia entre el menor y su madre, el empresario respondió: "creo que ese océano ya existe entre madre e hijo aunque vivan juntos".