Cómo evitar el aumento de peso en la menopausia

Las mujeres atraviesas diferentes procesos a lo largo de su vida y la menopausia es aquel que marca el final de sus ciclos menstruales. Los expertos señalan que no todas las personas la experimentan con la misma intensidad.

En este último punto, mientras para algunas mujeres son comunes los sofocos y sudores nocturnos, para otras lo son los cambios en su estado de ánimo y la sequedad vaginal. A estos síntomas se le pueden sumar los cambios físicos ya que el metabolismo se vuelve más lento y esto es algo que puede facilitar el aumento de peso.

Aumento de peso en la menopausia

Desde el Instituto Mayo Clinic afirman que es común que el aumento de peso empiece algunos años antes de la menopausia, durante el período que se conoce como perimenopausia. Sus especialistas precisan que el aumento de peso continúa a un ritmo de 700 gramos por año, a medida que la mujer avanza de los 50 a los 60 años.

#vidasana #nutricion #alimentacionsaludable #dieta #doctor #ayuno #comida #proteina #carbohidratos #medicina #mujeres #menopausia ♬ sonido original - Doctor Marzetti @doctormarzetti ➕PARA SABER MÁS👇👇 👉 Porque la mayoría de las mujeres engordan en la menopausia? La respuesta es bastante simple, existe un cambio hormonal que se instala de forma bastante abrupta (baja de Estrógenos y Progesterona) que hace que disminuya el metabolismo basal en un 20 % (el metabolismo basal es la cantidad de energía que consume el organismo para mantener las necesidades fisiológicas básicas, como la temperatura, pensar, respirar, el funcionamiento cardíaco, renal, digestivo, etc) y esto va ocurriendo desde la premenopausia, perimenpausia y hasta 5 años posteriores a al menopausia o sea es un periodo de unos 7 u 8 años. Esto al hombre no le sucede , en el hombre esa disminución siempre es gradual y paulatina. ➡️Entonces si en ese periodo no cambiamos los hábitos que veníamos teniendo, el resultado en la mayoría de las mujeres será un aumento de 1 a 2 kg por año lo que se traduce en 8 a 15 kg a los 5 a 10 años después de retirada la menstruación. 👉Como se corrige esto: disminuyendo la ingesta en un 20 % o aumentando el gasto calorico en un 20% o lo mas lógico que seria disminuir la ingesta un 10 % y aumentar el gasto un 10 % y así de esta manera el peso no se modificaría o se modificaría muy poco luego de la menopausia. ➡️Obviamente corrigiendo la calidad y cantidad de comidas y aumentando el ejercicio arerobico pero muy especialmente el de fuerza muscular para poder aumentar la masa muscular que hace aumentar el metabolismo basal y así poder compensar esa baja del metabolismo y muchos de los síntomas o molestias de la menopausia. #salud

El aumento de peso es común durante la menopausia, añade Mayo Clinic. Sin embargo, advierte que quizás pueda minimizarlo al prestar atención a los hábitos de alimentación saludable y al llevar un estilo activo de vida.

Dieta para la menopausia

Es por lo señalado anteriormente que una investigación liderada por la Universidad de Harvard analizó a más de 38.000 mujeres durante 12 años y determinó que la estrategia más efectiva consiste en adoptar patrones alimentarios de origen vegetal y de baja insulinemia.

Esta dieta implica priorizar de manera integral alimentos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Además, hay que complementarla con una reducción drásticamente del consumo de carnes rojas, ultraprocesados y sodio.

A diferencia de las dietas restrictivas tradicionales, los científicos enfatizan la importancia de elegir modelos sostenibles como la dieta mediterránea o la dieta DASH. La clave está en evitar picos constantes de insulina, la hormona responsable de regular el azúcar en sangre y almacenar tejido graso.

La mejor dieta para las mujeres en etapa de menopausia, revelan desde Harvard, es aquella apuntada a comidas más caseras, simples y alejadas de los productos industrializados. De esta manera se puede controlar el incremento de peso durante el año, pero además se disminuye el riesgo de desarrollar obesidad en esta etapa de la vida.