Cristian Castro invitó a famosa cantante a dormir juntos y ella confiesa que lo RECHAZÓ

La reconocida cantante, actriz, compositora y productora mexicana Alejandra Ávalos compartió detalles de uno de los momentos que vivió junto a Cristian Castro en un viaje a Madrid, España. De acuerdo con su reciente declaración, el intérprete del tema “Azul” le propuso dormir en la misma habitación, sin embargo la cantante rechazó la idea y no aceptó.

¿Qué le propuso Cristian Castro a Alejandra Ávalos?

La cantante, intérprete de "Amor fascíname", reveló uno de los momentos más intensos que vivió junto a Cristian Castro. De acuerdo con su declaración, el artista le sugirió que dejara su hotel para irse con él a dormir a una misma habitación. “Él me decía: ‘No, deja el hotel, vámonos, yo traigo carro, paso por ti y nos vamos’. Y yo le decía: ‘¿Tú en tu cama y yo en la mía o tú en tu cuarto y yo en el mío?’ Me decía: ‘No, en una sola habitación’”, fueron palabras de la cantante, quién además mencionó que le dijo a Cristian que no porque su madre Verónica Castro los podría matar a los dos.

Por otro lado, Alejandra Ávalos también mencionó que Cristian le decía que “ella era su crush”. Sin embargo, la cantante expresó que el artista tiene dones vocales impresionantes y es una de las figuras más reconocidas.

¿Quién es Alejandra Ávalos?

Alejandra Ávalos ha destacado en diversas áreas como la musica, actuación y producción. Hoy en día cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria profesional. Uno de los sellos más distintivos de ella es que cuenta con una voz de soprano. Por otro lado, a través de los años se ha ganado el respeto y cariño de todo su público debido a su gran presencia actoral pues ha debutado en grandes cintas como Casino Mex (2018) y Perdóname todo (1995), película en la que compartió créditos junto a José José y dió vida al personaje de de Teresa Montes.

En 2022 Alejandra Ávalos fue parte de MasterChef Celebrity México en donde se desempeñó de gran manera por lo que recibió apoyo por parte del público, tanto que se convirtió en la cuarta finalista del reality de cocina más importante de todo el país.Actualmente continúa con una carrera musical activa y en redes sociales ya acumula más de 66 mil seguidores que siguen su carrera de cerca.