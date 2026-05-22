Estos son los 3 colores de esmaltes que estilizan tus pies y serán tendencia este verano

Los colores de esmaltes que más estilizan los pies este verano 2026 son aquellos que generan un efecto visual limpio y luminoso con el tono de la piel. Tonalidades suaves, cálidas o profundas pueden hacer que los pies se vean más elegantes, estilizados y cuidados, especialmente cuando se combinan con acabados brillantes.

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En esta temporada, las tendencias en pedicura se alejan de los colores excesivamente llamativos para apostar por esmaltes versátiles y refinados. La idea es lograr una estética fresca y moderna que funcione tanto con sandalias minimalistas como con looks veraniegos más relajados.

3 colores de esmaltes para pies que serán tendencia en el verano 2026

Champagne perlado: este tono entre beige y dorado suave aporta luminosidad sin exagerar. Además de combinar con cualquier calzado, ayuda a estilizar visualmente el pie gracias a su acabado brillante y elegante.

Rojo cereza profundo: una versión sofisticada del clásico rojo que alarga visualmente las uñas de los pies y aporta un efecto refinado ideal para el verano.

Blanco lechoso o milky white: uno de los colores más buscados de la temporada por su capacidad de resaltar el bronceado y generar una apariencia limpia y moderna.

La podóloga y especialista en cuidado estético de pies Margaret Dabbs, reconocida internacionalmente en el mundo de la pedicura, ha explicado en publicaciones de belleza que los colores claros y luminosos ayudan a que los pies se vean más frescos y estilizados durante el verano. Los tonos clásicos y brillantes siguen funcionando bien en distintos tonos de piel.

Verano 2026: ¿Cómo elegir colores de esmaltes que estilicen los pies?

La elección del color influye directamente en la percepción visual del pie. Los tonos demasiado oscuros o neón pueden endurecer las facciones visuales, mientras que los colores equilibrados y luminosos generan una apariencia más armónica.

Según especialistas de la revista profesional Nailpro, los esmaltes translúcidos, perlados o con brillo suave serán clave en las tendencias de pedicura 2026 porque aportan un acabado más natural y sofisticado. Además, desde la plataforma especializada Beauty Launchpad destacan que las pedicuras minimalistas y de apariencia limpia continuarán creciendo en popularidad.

Más allá de las tendencias, los expertos coinciden en que una buena pedicura comienza con el cuidado de la piel y la hidratación. Un color elegante puede potenciar el resultado, pero el verdadero secreto de unos pies estilizados sigue siendo una apariencia saludable y bien cuidada.