Estos son los 3 colores de esmaltes que estilizan tus pies y serán tendencia este verano
Los colores de esmaltes adecuados no solo modernizan la pedicura: también ayudan a estilizar visualmente los pies, potenciar el bronceado y aportar un acabado elegante. Estos son los tonos en tendencia para el verano.
Los colores de esmaltes que más estilizan los pies este verano 2026 son aquellos que generan un efecto visual limpio y luminoso con el tono de la piel. Tonalidades suaves, cálidas o profundas pueden hacer que los pies se vean más elegantes, estilizados y cuidados, especialmente cuando se combinan con acabados brillantes.
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En esta temporada, las tendencias en pedicura se alejan de los colores excesivamente llamativos para apostar por esmaltes versátiles y refinados. La idea es lograr una estética fresca y moderna que funcione tanto con sandalias minimalistas como con looks veraniegos más relajados.
3 colores de esmaltes para pies que serán tendencia en el verano 2026
- Champagne perlado: este tono entre beige y dorado suave aporta luminosidad sin exagerar. Además de combinar con cualquier calzado, ayuda a estilizar visualmente el pie gracias a su acabado brillante y elegante.
- Rojo cereza profundo: una versión sofisticada del clásico rojo que alarga visualmente las uñas de los pies y aporta un efecto refinado ideal para el verano.
- Blanco lechoso o milky white: uno de los colores más buscados de la temporada por su capacidad de resaltar el bronceado y generar una apariencia limpia y moderna.
La podóloga y especialista en cuidado estético de pies Margaret Dabbs, reconocida internacionalmente en el mundo de la pedicura, ha explicado en publicaciones de belleza que los colores claros y luminosos ayudan a que los pies se vean más frescos y estilizados durante el verano. Los tonos clásicos y brillantes siguen funcionando bien en distintos tonos de piel.
Verano 2026: ¿Cómo elegir colores de esmaltes que estilicen los pies?
La elección del color influye directamente en la percepción visual del pie. Los tonos demasiado oscuros o neón pueden endurecer las facciones visuales, mientras que los colores equilibrados y luminosos generan una apariencia más armónica.
Según especialistas de la revista profesional Nailpro, los esmaltes translúcidos, perlados o con brillo suave serán clave en las tendencias de pedicura 2026 porque aportan un acabado más natural y sofisticado. Además, desde la plataforma especializada Beauty Launchpad destacan que las pedicuras minimalistas y de apariencia limpia continuarán creciendo en popularidad.
Más allá de las tendencias, los expertos coinciden en que una buena pedicura comienza con el cuidado de la piel y la hidratación. Un color elegante puede potenciar el resultado, pero el verdadero secreto de unos pies estilizados sigue siendo una apariencia saludable y bien cuidada.