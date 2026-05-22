5 ideas para sustituir el mueble de TV contemporáneo por opciones vintage funcionales

El mueble para poner la TV con diseños modernos suelen apostar por líneas simples y minimalistas, pero su apariencia es poco llamativa para la decoración. Por esta razón es que los diseños vintage cada vez son más populares y están convirtiéndose en una alternativa funcional para darle un estilo diferente a las habitaciones.

Muebles vintage para la casa: los muebles de TV que se ven aesthetic y no restan elegancia