5 ideas para sustituir el mueble de TV contemporáneo por opciones vintage funcionales
Antes de renovar algún mueble de tu casa, prueba con diseños vintage que aunque son antiguos, siguen siendo alternativas muy funcionales para instalar la TV.
El mueble para poner la TV con diseños modernos suelen apostar por líneas simples y minimalistas, pero su apariencia es poco llamativa para la decoración. Por esta razón es que los diseños vintage cada vez son más populares y están convirtiéndose en una alternativa funcional para darle un estilo diferente a las habitaciones.
Muebles vintage para la casa: los muebles de TV que se ven aesthetic y no restan elegancia
- Cómoda de madera restaurada. Las cómodas para el cuarto son una excelente opción si tienes poco espacio, pero quieres aprovecharlo al máximo. Esto gracias a que cuentan con cajones para almacenar cosas y la superficie es plana, lo que permite poner la televisión sin el riesgo de que se caiga con el movimiento.
- Baul vintage de segunda mano. Si eres fan de las piezas restauradas y quieres empezar a probar con este estilo en el acomodo de tu hogar, puedes usar un baúl vintage restaurado y listo para reemplazar al mueble de TV moderno. Dependiendo del tamaño, hay opciones que vienen con base incluida para mayor altura y se pueden conseguir en bazares o mercados.
- Librero antiguo adaptado. Siguiendo con las ideas para darle una nueva vida a los muebles de segunda mano, está la opción de acondicionar un librero antiguo y adaptado para instalar la TV en la recámara o la sala. Para que sea funcional, se pueden quitar los compartimentos originales y dejar así una zona despejada para la pantalla.
- Estantería lateral de madera. Para espacios muy amplios como la sala o la habitación principal, una de las mejores alternativas de muebles para TV vintage son las estanterías laterales con mucho almacenamiento. De acuerdo con un artículo de Chosen Furniture, son diseños que priorizan el orden y evitan el ruido visual.
- Vitrina con puertas de cristal. Una de las características que suelen estar presentes en lel diseño de un mueble vintage, son los detalles de cristal, como las vitrinas bajas que traen puertas de este material. Así que optimizado para sustituir a los diseños pensados para TV, funciona muy bien como una decoración aesthetic y funcional porque trae un área para guardar diversos artículos y que no estorben en la sala.