7 ideas para remodelar tu cuarto con poco presupuesto si eres mujer para que luzca aesthetic, moderno y muy rosa
Lograr un cuarto de ensueño como en las películas no es tan complicado ni requieres gastar millones. Aquí te damos las mejores 7 ideas para tener la habitación más linda, especialmente si amas el color rosa.
Si has pensado que tu cuarto requiere un cambio, pero no te has atrevido por miedo a gastar mucho no te preocupes porque en esta ocasión te damos las mejores ideas para que renueves tu habitación y luzca aesthetic, moderna y muy hermosa sin tener que invertir mucho presupuesto.
- 1.- Luz led de colores: Sin duda agregar luz led de algún color como rosa o morado le dará un aspecto muy moderno a tu habitación además de que le añade un toque femenino y muy lindo. Puedes agregar las tiras de led que prefieras, incluso hoy en día hay algunas que tienen más de un color por lo que son ideales.
- 2.- Tocador con focos de luz: Uno de los muebles que sin duda hará que tu habitación se vea increíble son los famosos tocadores con focos. Hoy en día hay diversos modelos y precios en el mercado por lo que puedes elegir el que se ajuste a tus necesidades, incluso si tu cuarto es pequeño puedes añadir este mueble en un tamaño chico o mediano.
- 3.- Espejos de cuerpo completo: Agregar elementos a tu habitación como espejos de cuerpo completo sin duda hará que tu habitación tenga un toque muy “aesthetic”, especialmente si los que añades tienen formas diferentes y divertidas, incluso puedes añadirle luz de color rosa o blanca para que resalte aún más.
- 4.- Colchas voluminosas: La cama es quizás el elemento más sobresaliente de tu habitación por lo que puedes agregarle colchas grandes, voluminosas y frazadas para decorar. Por otro lado, los cojines son indispensables para añadirle un toque más lindo, puedes elegir colores que hagan contraste con la colcha.
- 5.- Cabeceras para cama: Uno de los muebles que sin duda hace un cambio radical en la habitación es la cabecera de la cama. Puedes añadir la que más se adapte a tu personalidad, puedes escoger una que sea alta o baja, de una forma cuadrada o distinta. Incluso hoy en día hay de diversos materiales como piel o gamuza. Si eliges un color rosa tu habitación lucirá muy aesthetic.
- 6.- Cuadros: Uno de los elementos con los que puedes decorar tu habitación es con cuadros, ya sea de paisajes, frases o recreaciones de arte. Juega con tu creatividad y añade los que más prefieras, esto sin duda le dará un toque muy personal y juvenil a tu habitación.
- 7.- Plantas: Sin duda agregar plantas a tu habitación es una manera de renovarla y refrescarla. No solo se ve linda sino que limpia el ambiente y transmite mucha paz. Puedes elegir las que se adapten a tu espacio y el tipo de luz que tengas.