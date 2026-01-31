7 ideas para remodelar tu sala con poco presupuesto; se sofisticada y hermosa
Si quieres tener una sala de ensueño no es necesario que gastes miles de pesos para que luzca increíble. Aquí te damos los mejores tips para que le des un cambio impactante.
Este año hacer cambios es bueno; sin embargo, hacerlos en nuestro espacio es aún mejor ya que renovamos no solo la imagen del lugar que habitamos sino también energías y le damos un toque más fresco a nuestras diferentes habitaciones. En este caso te presentamos los mejores tips para remodelar tu sala sin tener que gastar una fortuna.
¿Qué ideas son ideales para remodelar la sala con poco presupuesto?
- 1.- Añadir luz led detrás del televisor: Una de las tendencias en diseños de interiores es añadir luz detrás de la pantalla principal de la sala. Esta idea aporta sofisticación y sobre todo modernidad. Hoy en día hay diferentes tiras de led en el mercado, compra la que se ajuste a tus gustos, puedes optar por luz blanca o incluso amarilla si así lo prefieres.
- 2.- Mesas pequeñas en el centro: Un gran elemento que puedes añadir para que tu sala luzca renovada es agregar una mesa en el centro donde puedes colocar un par de libros, algo de decoración o incluso una planta. Hoy en día hay diversos modelos en una gran cantidad de precios, elige el que se adapte a los colores de tu sala así como al espacio con el que cuentes.
- 3.- Cojines: Añadir cojines añade un estilo distinto a tu sala. Hoy en día hay de diversos colores, formas y hasta texturas, puedes elegir los que más combinen con el color de tu sala o que hagan un gran contraste.
- 4.- Plantas: Añadir plantas dentro de tu sala no solo te dará un toque hermoso sino fresco ya que estas buscan limpiar la energía y el aire, además de que tenerlas en casa causa impactos positivos como aumentar la felicidad, la productividad, reduce el estrés y genera calma.
- 5.- Espejos: Añadir espejos a tu sala es una gran forma de renovarla, sobre todo si eliges formas divertidas, no precisamente cuadrados; como es común. Puedes usar el tamaño que más convenga a tu espacio.
- 6.- Cortinas blancas: Sin duda este color en las cortinas permite una mayor entrada de luz a tu sala, especialmente si cuentas con poca. Hoy en día hay diversas telas y texturas, elige tus favoritas.
- 7.- Cuadros: Algunos accesorios como los cuadros dan un toque más lindo a tu sala, puedes optar por tu pintura favorita. Con esto no solo le añades estética a tu espacio sino que lo personalizas.