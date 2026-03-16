3 formas eficaces para retirar las etiquetas de los frascos de vidrio en unos sencillos pasos

Muchos de nosotros aprovechamos los frascos de vidrio de ciertos productos, siendo un artículo que podemos usar para almacenar todo tipo de insumos de la cocina. Pero suele ser todo un reto cuando no podemos retirar las etiquetas y el pegamento de ellas.

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Para que dejes de batallar, te vamos a explicar 3 formas eficaces de quitarlas en unos sencillos pasos, alternativas que necesitabas conocer y poner a prueba en tu hogar.

¿Cómo puedo quitar las etiquetas de los frascos de vidrio?

En la actualidad, ya existen mil maneras de retirar las etiquetas de los frascos de vidrio, siendo trucos que nos permiten aprovechar el recipiente de diversas formas. Para que lo puedas quitar en unos sencillos pasos, estas son las 3 formas eficaces de eliminar el pegamento:

Agua caliente : Solamente hay que sumergir los frascos en agua hirviendo con un poco de jabón. Al desprenderse la etiqueta, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe el frasco; después espolvoreamos un poco de bicarbonato de sodio para poder retirar todo lo pegajoso.

: Solamente hay que sumergir los frascos en agua hirviendo con un poco de jabón. Al desprenderse la etiqueta, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe el frasco; después espolvoreamos un poco de bicarbonato de sodio para poder retirar todo lo pegajoso. Aceite : Cubre la etiqueta o el pegamento con un poco de aceite, envuelve en film y espera unos 30 minutos. Pasado el tiempo, con una tarjeta raspa para quitar el pegamento adherido.

: Cubre la etiqueta o el pegamento con un poco de aceite, envuelve en film y espera unos 30 minutos. Pasado el tiempo, con una tarjeta raspa para quitar el pegamento adherido. Acetona: Con un trapo o paño de papel, humedece con acetona y deja sobre la etiqueta por 20 minutos. Cubre con plástico. Pasado el tiempo, raspa todo el pegamento y listo.

En las 3 formas eficaces para retirar las etiquetas, al final no olvides lavar el frasco con agua y jabón, así podrás emplearlo rápidamente dentro de tu cocina, almacenando otros alimentos y objetos.

¿Qué se puede hacer con envases de vidrio?

La realidad es que los frascos de vidrio pueden ser usados de muchas maneras, ya sea que los conviertas en envases especiales para guardar toda tu comida, pero pueden ser al mismo tiempo portalápices, lámparas, portavelas o botellas sensoriales. Solamente hay que mejorar su aspecto con pintura o cuerda.

Con los sencillos pasos que te contamos al inicio, podrás eliminar las etiquetas, haciendo que obtenga un aspecto rejuvenecido, y podrás decorarlo de diversas maneras para mejorar su presencia dentro de tu hogar.