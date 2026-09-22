Reutiliza la tapas de metal con estas ideas DIY y evita el oxido

Las tapas de metal de los frascos pueden convertirse en objetos útiles para el hogar en lugar de terminar en la basura. Sin embargo, antes de reutilizarlas es importante protegerlas para prolongar su vida útil.

Caminos de la Vida | Programa 22 de septiembre 2026

Con algunos cuidados sencillos y materiales fáciles de conseguir, puedes mantenerlas en buen estado y aprovecharlas en diferentes proyectos. Quédate leyendo que aquí te enseñaremos cómo reutilizarlas para evitar el oxido.

¿Cómo evitar el oxido de las tapas de metal?

Para evitar el oxido en las tapas de metal, es fundamental mantenerlas alejadas de la humedad. Después de lavarlas, sécalas muy bien, especialmente en los bordes y zonas donde puede acumularse agua. Si las utilizarás para manualidades o decoración, puedes aplicar una capa de pintura, barniz o sellador trasparente que cree una barrera protectora sobre el metal. En zonas pequeñas donde el recubrimiento se haya desgastado, también puedes aplicar esmalte trasparente para proteger la superficie. Además, guarda las tapas en un lugar seco y evita dejarlas en contacto prolongado con agua para conservarlas durante más tiempo.

¿Cómo reutilizar las tapas de metal?

A continuación, desplegaremos cuatro opciones creativas que puedes lograr con tapas de metal de frascos. Estas ideas incluyen:

Alfiletero

Las tapas de metal pueden convertirse en prácticos alfileteros. Coloca dentro una pequeña almohadilla de tela rellena con algodón o guata y fíjala para tener un espacio compacto donde guardar agujas y alfileres.

Paleta para pintura

Las tapas grandes pueden utilizarse como pequeñas paletas para mezclar pinturas durante tus manualidades. Son una alternativa práctica cuando necesitas trabajar con pequeñas cantidades de color.

Mini portarretratos

Pega una fotografía recortada en forma circular en el interior de la tapa y coloca un pequeño imán en la parte posterior. Así podrás crear originales adornos para la nevera.

Posavasos

Otra posibilidad es trasformar las tapas grandes en posavasos. Añade una pieza de corcho, fieltro o tela en el interior para conseguir una superficie más estable.