Niurka cierra alianzas con Mónica Escobedo en La Granja VIP y revelan su plan para debilitar a Manelyk

Manelyk tiene dos enemigas en La Granja VIP: Niurka y Mónica Escobedo, quienes le dejaron en claro que no piensan intimidarse y que van a darle batalla hasta donde les sea posible. Y conforme se acerca el Miércoles de Asamblea, las estrategias ya empiezan a afinarse y tienen claro que deben empezar a debilitarla para que se dé cuenta de que las cosas no le van a salir siempre como quiere.

En una de sus charlas matutinas, las Granjeras establecieron que la meta es que solamente queden nominados dos de su grupo, pues anteriormente la tabla ha estado en su contra y si no le ponen un alto a esta situación, van a seguir debilitándose. De modo que el primero en la mira sería Julio Camejo, quien trató de llevar la fiesta en paz con Niurka, pero no logró convencerla de que le será leal y prefiere irse en su contra antes de que sea tarde.

"Necesitamos meter a dos, para que sean dos de acá y dos de allá (los nominados). Para que Julio haga su cara y diga: 'cómo que Niurka me nominó'. Ay, esa expresión quiero verla y para dar show", explicó la llamada "mujer escándalo", que desde hace días sospechó que su amigo podría terminar traicionándola porque tiene interés en Mane.

Mónica Escobedo hará estrategia con Niurka para afectar a Manelyk|ESPECIAL

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP? Mónica y Niurka se imaginan la tabla perfecta para su equipo

Teniendo claro que el objetivo es ir en contra Manelyk y que su confianza se desestabilice, las Granjeras debatieron sobre quiénes son sus mejores opciones para nominar. Y luego de analizar las opciones, Niurka y Mónica Escobedo llegaron a la conclusión de que Azalia podría convenirles porque ya tienen el antecedente de que al público no le está gustando su juego y por eso ya la mandaron a un duelo directo.

"Tenemos que ver cuántos somos y a quiénes vamos a tirarle. A mí me importa darle a Julio y alguien más que todos elijamos, que yo diría que Azalia. Porque si la gente ya la votó como menos favorita, creo que si se va a la tabla con cualquiera de nosotros, ella es la que se podría ir. Y así vamos a ir debilitando a la reina (Manelyk), como en el ajedrez", dijeron entusiasmadas.

Aún resta esperar a ver cómo se va a desarrollar el Miércoles de Asamblea en La Granja VIP y si la estrategia de Mónica con Niurka les funcionará. Además de que es muy probable que ambas sigan teniendo fuertes peleas con Manelyk y que para afectarla terminen involucrando a sus aliados.