¿Quién era el rey David de las mañanitas mexicanas?

"Las Mañanitas" mexicanas es la canción tradicional y famosa que se le canta a una persona cuando cumple años y equivalente al "Happy Birthday" que se entona en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que artistas como Pedro Infante, Alejandro Fernández y Vicente Fernández la han interpretado existen muchas versiones, lo único que se mantiene fiel es la letra, en donde siempre se menciona al famoso “Rey David” un personaje bíblico, quién fue autor de los Salmos.

Rey David: ¿Quién es el hombre que se menciona en las tradicionales mañanitas mexicanas?

En más de una ocasión seguramente te ha tocado cantar las mañanitas y mencionar al Rey David, pero ¿quién es?. Este personaje es descrito en la biblia como un rey hebreo, mismo que ofrecía su talento como voz y baile a Dios. También destacó por ser un gran músico que tocaba el arpa y la cítara. En el verso que se canta en las mañanitas se dice “Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí” mismo que hace referencia a los cantos y alabanzas que el hombre entonaba en las mañanas.

Muchas personas se preguntan qué era exactamente lo que el Rey David cantaba en las mañanas, en realidad eran Salmos, en uno de ellos menciona “Porque a ti te suplico Yahvé; ya de mañana oyes mi voz; de mañana te presento mi súplica, y me quedo a la espera”. Con esto, él demostraba toda su fe y amor hacia Dios pues lo hacía de forma gozosa, misma característica con la que se entonan Las mañanitas tradicionales en México para celebrar un año más de la vida de una persona.

Las tradicionales mañanitas mexicanas: ¿Quién las compuso?

A pesar de que miles de personas entonan las famosas mañanitas mexicanas en cada celebración de cumpleaños o en fechas importantes para los fieles católicos como el 12 de diciembre en El Día de la Virgen de Guadalupe , pocas personas conocen el origen y quien escribió la letra.

A pesar de que este famoso canto no tiene un autor único y oficial se le asocia a compositores como Manuel M. Ponce, quien la escribió a comienzos del siglo XX aunque desde cien años antes ya comenzaban a cantarse, sin embargo el escritor la popularizó e hizo algunos arreglos como integrar en la letra al “Rey David”. A pesar de que hoy en día existen diversas versiones de esta canción (mariachi, corridos, géneros infantiles, entre otros) fue el la época de cine de oro mexicano cuando resaltó muchísimo ya que voces como la de Pedro Infante le dieron vida, consolidándose como una de las versiones favoritas de muchas personas.