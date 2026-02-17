Estos son los riesgos de dormir con el celular bajo la almohada

Es muy cierto que en muchas ocasiones las personas antes de dormir suelen revisar sus dispositivos, ya sea para tener conversaciones con sus seres queridos o simplemente para ver videos. Sin embargo, cuando el sueño gana algunas personas deciden colocar el teléfono bajo la almohada, sin tener el conocimiento que esto puede tener algunas complicaciones de salud.

Tras esta situación que se ha vuelto muy repetitiva para algunas personas, el especialista neurólogo Ernesto Cornejo, ha revelado que esto puede afectar los ciclos de sueño de las personas de forma grave.

¿Cuáles son los riesgos de dormir con el celular bajo la almohada?

De acuerdo con los expertos en la materia, los equipos móviles pueden producir estímulos que en ocasiones llegan a despertar a las personas, lo que impide que tengan ciclos de sueño de forma correcta, ocasionando que el cerebro no descanse de manera correcta y al siguiente día el rendimiento sea más bajo de lo normal.

Cuando el sueño es interrumpido, el proceso del cerebro se ve afectado durante la noche, afectando la limpieza natural que el cuerpo hace cuando se encuentra descansado.

Recordemos que, durante el tiempo que las personas están dormidas, el sistema linfático del cerebro desecha lo que no necesita, por lo que al interrumpir el proceso, estás proteínas se acumulan, por lo que a largo plazo pueden ocasionar enfermedades como Alzheimer o Parkinson.

¿Qué riesgos corren los celulares?

Por otra parte, también los dispositivos podrían sufrir una falla si se dejan bajo la almohada por mucho tiempo, ya que el calor excesivo y la presión puede dañar la pantalla y la batería. Incluso, la batería se puede dilatar y bajar su rendimiento más rápido de lo pronosticado por la empresa que lo elabora.

Es recomendable cambiar este hábito, tratando de apagar las pantallas unos 45 minutos antes de ir a la cama y poner el equipo en modo avión y apagar los datos.

