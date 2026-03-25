3 cosas que no debes hacer al aplicar rímel en tus pestañas

A través de la Inteligencia Artificial (IA) se pueden conocer diferentes detalles sobre el maquillaje. Esta herramienta de belleza que tanto se ha afianzado en el mundo entero es todo un universo y es por eso que recurrir a esta tecnología para explorarlo no es mala idea.

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La aplicación Gemini, en esta oportunidad, señala que el rímel es un elemento transformador en cualquier rutina de belleza. La IA pone el foco en este paso del maquillaje ya que, afirma, tiene la capacidad única de abrir la mirada y aportar profundidad al rostro de forma inmediata.

La importancia del rímel

Para Gemini, al definir, alargar y dar volumen a las pestañas, se crea un contraste que resalta el color del iris y hace que los ojos luzcan más descansados y expresivos. “Incluso en un maquillaje minimalista, una aplicación ligera ayuda a equilibrar las facciones, sirviendo como el marco final que unifica el resto de los productos aplicados”, precisa.

La IA destaca que más allá de la estética, la importancia del rímel radica en la versatilidad para adaptarse a diferentes estilos y necesidades. “Existen fórmulas diseñadas para resistir la humedad, definir con precisión técnica o crear efectos dramáticos, permitiendo que cada persona personalice su apariencia según la ocasión”, añade Gemini.

¿Qué evitar al aplicar rímel?

Gemini remarca que al elevar las pestañas, se genera un efecto visual de "levantamiento" en el párpado, lo que convierte a este cosmético en una herramienta esencial para lograr un acabado profesional y pulido con muy poco esfuerzo.

Sin embargo, esta Inteligencia Artificial advierte que lograr unas pestañas de impacto no solo depende de la máscara que se elija, sino de la técnica. Es por eso que Gemini comparte tres errores comunes que es mejor evitar para mantener tus pestañas sanas y con un acabado impecable:

"Bombear" el cepillo dentro del tubo: Es un hábito muy común, pero al meter y sacar el aplicador rápidamente, introduces aire en el envase. Esto hace que la fórmula se seque mucho más rápido, creando grumos y favoreciendo la proliferación de bacterias.



Lo ideal: Gira el cepillo suavemente dentro del tubo para recoger el producto.

Aplicar capas nuevas sobre rímel seco: Si intentas retocar tus pestañas varias horas después de la primera aplicación, el rímel seco se volverá quebradizo. Esto suele terminar en el famoso "efecto patas de araña" y puede causar que las pestañas se partan por el peso y la rigidez.



Lo ideal: Si necesitas un look más intenso para la noche, es mejor desmaquillar y empezar de cero, o aplicar las capas necesarias mientras la primera aún esté ligeramente húmeda.

Usar el rizador después de la máscara: Este es quizás el error más peligroso para la salud de tus pestañas. Al estar cubiertas de producto, las pestañas se vuelven rígidas; si usas el rizador en ese momento, corres el riesgo de que se peguen a la goma o, peor aún, de que se trocen por la presión.

