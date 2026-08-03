Haz este ritual para atraer dinero en el próximo eclipse solar de agosto

Aunque muchas personas en algún punto las confunden, la astrología y la astronomía son cosas diferentes. Sin embargo, surgida de la astronomía se encuentra la astrología, misma que entiende los eventos astronómicos como días o espacios especiales para administrar las energías surgidas del universo. Por ello, se recomienda este ritual para buscar la proximidad del dinero mientras el eclipse solar se manifiesta en el cielo estelar.

Ventaneando | Programa completo 3 de agosto de 2026

¿Cómo se hace el ritual para atraer dinero en el eclipse solar de agosto?

Dado que las posturas y pensamientos esotéricos indican que el universo acumula energías y la expande de manera fuerte y especial cuando en el cielo ocurre ese tipo de fenómenos… se indica que el siguiente ritual del dinero puede ser sumamente efectivo. Para ello se requiere una moneda de cualquier denominación y la más brillante que se tenga, un vaso o recipiente de vidrio, agua limpia, una hoja de laurel y un trapito limpio.

Y el ritual debe realizarse de la siguiente manera:

Primero debes lavar la moneda con agua limpia para simbolizar la erradicación de malas energías.

Coloca la moneda dentro del vaso de vidrio y llena de agua hasta cubrir la moneda.

Mete la hoja de laurel en el vaso con agua, esto mientras en la mente meditas en abundancia, claridad económica y nuevas oportunidades.

Si puedes participar del eclipse, en ese momento toma el vaso con las dos manos y repite frases donde manifiestes abundancia y prosperidad monetaria. Incluso, puedes hacer esto un par de horas antes del eclipse, si es que no podrás presenciarlo.

Permite que la moneda repose en el agua hasta que termine el eclipse solar.

Al final seca la moneda con el trapo y colócala en tu cartera, monedero o lugar donde cargas tu dinero. Y de preferencia no lo gastes, pues funcionará como un amuleto.

#ritual #dinero ♬ Ethereal - Txmy @llamaeternaderosa NO HAGAS ESTE RITUAL SI NO QUIERES PROSPERAR 🚨 Coloca 3 monedas en un vaso con agua. Agrega 3 hojas de laurel 🍃 Mientras lo haces, di en voz alta: “Así como el agua circula, el dinero fluye hacia mí con facilidad.” Déjalo en un lugar alto durante 7 días. Después, tira el agua por el fregadero y guarda las monedas en tu cartera 💰 ✨ Hazlo con fe. La palabra tiene poder. Comenta: PROSPERIDAD, guarda este video y luego cuéntame el resultado 🍀 📩 Envíalo a quien necesite destrabar su vida financiera #prosperidad

¿Por qué se cree que este ritual funciona para atraer dinero en el eclipse solar?

Como se indicó desde el comienzo, los rituales son espacios para manifestar, desbloquear energías y limpiar procesados personales. En este caso, la moneda representa la capacidad de recibir y conservar la abundancia. Por eso traerla contigo mantendrá tu mente enfocada en cuidar y mejorar todo lo respectivo a tu vida económica. Por ello, presta atención a estas prácticas el próximo 12 de agosto de 2026, donde se manifestará este eclipse solar de manera clara en varios rincones del planeta.