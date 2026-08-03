No tires las canicas viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para crear un especiero giratorio

Las canicas viejas pueden reutilizarse para fabricar un especiero giratorio casero, ya que funcionan como pequeñas esferas que permiten el deslizamiento entre dos bases circulares, facilitando el giro del organizador. Esta manualidad no solo ayuda a mantener ordenados los frascos de especias, sino que también fomenta el reciclaje creativo y reduce el desperdicio de materiales.

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Cada vez son más las personas que apuestan por proyectos DIY (Do It Yourself/ Hazlo tú mismo) para personalizar su hogar. Además de ahorrar dinero, estas iniciativas permiten transformar objetos olvidados en accesorios funcionales.

En este caso, unas simples canicas se convierten en el mecanismo que hace posible un especiero giratorio, ideal para aprovechar mejor el espacio de la cocina. Esta es la manera de lograrlo.

DIY: ¿Cómo hacer un especiero giratorio reutilizando canicas viejas?

Este proyecto requiere pocos materiales y puede adaptarse al tamaño de los frascos que tengas en casa.



2 bases circulares de madera

Pegamento resistente

Frascos para especias: preferentemente del mismo tamaño para una mejor organización.

preferentemente del mismo tamaño para una mejor organización. Canicas viejas: entre 20 y 30 unidades, dependiendo del diámetro de la base.

entre 20 y 30 unidades, dependiendo del diámetro de la base. Listón o aro de madera fino (opcional): ayuda a mantener las canicas en su lugar.

ayuda a mantener las canicas en su lugar. Lija y pintura o barniz (opcional)

Estos son los pasos a seguir:



Prepara las bases: lija ambas piezas de madera y píntalas o barnízalas si deseas un acabado decorativo. Forma el canal para las canicas: coloca un aro de madera o crea un borde bajo sobre la base inferior para evitar que las canicas se desplacen hacia afuera. Distribuye las canicas: acomódalas formando un círculo uniforme dentro del canal. Coloca la base superior: apóyala cuidadosamente sobre las canicas para que estas funcionen como pequeños rodamientos y permitan el movimiento giratorio. Organiza los frascos: distribuye las especias sobre la plataforma para equilibrar el peso y facilitar un giro suave.

¿Por qué reutilizar canicas en manualidades para el hogar?

Las canicas están fabricadas principalmente de vidrio, un material muy resistente al desgaste que puede reutilizarse durante muchos años. En lugar de permanecer guardadas en un cajón, pueden incorporarse a proyectos decorativos y funcionales. Estas son algunas ventajas del proyecto:



Aprovecha materiales olvidados: transforma objetos que ya no tienen uso en un accesorio práctico.

transforma objetos que ya no tienen uso en un accesorio práctico. Mejora la organización: permite acceder fácilmente a las especias sin mover varios frascos.

permite acceder fácilmente a las especias sin mover varios frascos. Aporta un toque decorativo: puedes personalizar la base con pinturas, barnices o diseños que combinen con tu cocina.

puedes personalizar la base con pinturas, barnices o diseños que combinen con tu cocina. Reduce residuos: dar una segunda vida a materiales reutilizables contribuye a disminuir el desperdicio doméstico.

El reciclaje creativo se ha convertido en una tendencia dentro de la decoración sostenible porque demuestra que muchos objetos cotidianos todavía pueden cumplir una nueva función. Con unas cuantas canicas viejas y materiales fáciles de conseguir, es posible fabricar un especiero giratorio resistente, práctico y con un diseño original que hará más cómoda la organización de la cocina.