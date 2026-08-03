Los signos del zodiaco que tendrán buena suerte en el dinero y en el amor durante este mes de agosto según el horóscopo de Mhoni Vidente

Estamos entrando a los primeros días de un nuevo mes y poco a poco los ciclos han ido cerrando y otros abriendo, siendo que este 2026 ha estado marcado por nuevos caminos que los signos han comenzado según lo que los astros han marcado…

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Para agosto no será la excepción y es que viene marcado por la era de Leo y el inicio de Virgo, por lo que podemos esperar algunos movimientos interesantes para algunos signos del zodiaco sobre todo en temas económicos y sentimentales, por lo que te contaremos las predicciones de Mhoni Vidente para estas semanas.

Predicciones para los signos con mejor suerte en el amor y dinero en agosto de 2026 según Mhoni Vidente