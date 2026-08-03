Por qué todo el mundo recomienda mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio

Mezclar agua oxigenada con bicarbonato de sodio se recomienda porque ambos ingredientes pueden ayudar a desprender manchas, eliminar residuos orgánicos y facilitar la limpieza de distintas superficies cuando se usan correctamente. Pero los especialistas advierten que no es una fórmula universal y que debe emplearse solo en materiales compatibles, siguiendo las instrucciones de seguridad para evitar daños.

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Esta mezcla casera de limpieza se ha vuelto viral en redes sociales por su capacidad para limpiar juntas de azulejos, fregaderos, tablas de cortar y otras superficies del hogar. Pero organismos especializados en higiene recuerdan que ningún producto casero sustituye las recomendaciones del fabricante de cada material ni las buenas prácticas de mantenimiento.

¿Por qué funciona la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato de sodio?

El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, posee propiedades oxidantes que ayudan a eliminar ciertas manchas de origen orgánico y contribuyen a reducir algunos microorganismos en superficies limpias. Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que facilita el desprendimiento de la suciedad sin rayar la mayoría de las superficies resistentes.

Según el American Cleaning Institute (ACI), el éxito de muchos procesos de limpieza depende de combinar un producto adecuado con acción mecánica, como frotar correctamente la superficie. El bicarbonato cumple justamente esa función al potenciar el arrastre de residuos.

Esta mezcla suele recomendarse para los siguientes casos:



Eliminar manchas difíciles: ayuda a desprender restos de café, té, alimentos o grasa seca en superficies compatibles.

ayuda a desprender restos de café, té, alimentos o grasa seca en superficies compatibles. Limpiar juntas de azulejos: la pasta penetra en pequeñas grietas donde suele acumularse suciedad.

la pasta penetra en pequeñas grietas donde suele acumularse suciedad. Blanquear algunas superficies claras: el poder oxidante del agua oxigenada puede mejorar el aspecto de ciertos materiales, siempre que sean resistentes.

el poder oxidante del agua oxigenada puede mejorar el aspecto de ciertos materiales, siempre que sean resistentes. Reducir malos olores: el bicarbonato ayuda a neutralizar olores mientras elimina residuos que los generan.

Es importante mencionar que hay que preparar la mezcla justo antes de utilizarla, ya que el peróxido de hidrógeno pierde eficacia con el paso del tiempo y cuando se expone a la luz.

¿Cómo usar la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato de sodio de forma segura?

Antes de aplicar cualquier limpiador casero, los especialistas aconsejan probarlo en una zona poco visible para comprobar que no produzca decoloraciones o daños.



Prepara una pasta: mezcla bicarbonato de sodio con suficiente agua oxigenada (al 3%, de uso doméstico) hasta obtener una consistencia espesa. Aplica sobre la superficie: extiéndela únicamente sobre materiales compatibles. Deja actuar unos minutos: generalmente entre 5 y 10 minutos, dependiendo del nivel de suciedad. Frota suavemente: utiliza una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Enjuaga con agua limpia: elimina cualquier residuo y seca la superficie con un paño limpio.

Los especialistas también hacen varias advertencias importantes:



No mezclar con cloro (lejía): esta combinación puede generar gases peligrosos para la salud.

esta combinación puede generar gases peligrosos para la salud. Usar guantes: especialmente si se tiene piel sensible o se realizará una limpieza prolongada.

especialmente si se tiene piel sensible o se realizará una limpieza prolongada. No aplicar sobre mármol, piedra natural o superficies delicadas: algunos materiales pueden deteriorarse con productos abrasivos u oxidantes.

algunos materiales pueden deteriorarse con productos abrasivos u oxidantes. Guardar el agua oxigenada en su envase original: el peróxido de hidrógeno pierde estabilidad cuando se expone a la luz.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recuerda que los desinfectantes y productos de limpieza deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso, mientras que el American Cleaning Institute insiste en evitar mezclas químicas no recomendadas, ya que pueden resultar ineficaces o incluso peligrosas.