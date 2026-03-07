Estos son los rituales de amor propio para realizar en el Equinoccio de Primavera
Llega una nueva temporada que se caracteriza por el florecimiento por lo que tu también debes hacer cambios.
En el mes de marzo ocurre uno de los momentos astronómicos más importantes ya que es el Equinoccio de Primavera. Esto se da cuando el Sol cruza el Ecuador celeste por lo que el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración en todo el planeta.
Se llevará a cabo un equilibrio entre luz y oscuridad que tiene importancia científica, pero también espiritual y cultural. Así es que se llevan a cabo algunas prácticas espirituales.
El Equinoccio de Primavera ocurrirá el20 de marzo a las 08:46 horas tiempo del centro de México. Este día puedes llevar a cabo rituales relacionados con el amor propio.
¿Cuáles son los rituales para realizar en el Equinoccio de Primavera?
Ritual 1: limpieza energética y emocional
- Con este ritual se busca simbolizar la liberación de cargas emocionales acumuladas durante los meses anteriores.
- Elige un espacio de tu casa que represente tu lugar personal: puede ser tu habitación, tu escritorio o un rincón donde suelas descansar.
- Ordena y limpia el lugar con calma. Mientras haces esta limpieza debes preguntarte qué objetos ya no tienen un significado positivo para ti.
- Retira o dona aquello que ya no necesitas. El objetivo es crear espacio físico y simbólico para nuevas experiencias.
- Abre ventanas para permitir que entre luz natural y aire fresco. Este gesto simboliza la renovación energética del espacio.
- Toma unos minutos para sentarte en silencio dentro del lugar ya ordenado y respira profundamente. Reconoce que ese espacio también refleja tu intención de cuidarte mejor.
Ritual 2: escritura de intenciones de amor propio
- Aquí lo importante es centrarse en reconocer necesidades emocionales y establecer compromisos personales para los próximos meses.
- Lo que debes hacer es buscar una libreta o una hoja de papel y un lugar tranquilo donde puedas escribir sin interrupciones.
- Respira profundamente durante unos momentos para centrar tu atención.
- Escribe una lista de cosas que deseas cultivar en tu vida emocional. En lugar de metas externas, enfócate en aspectos internos como paciencia, descanso o autoestima.
- Formula cada intención en positivo. Por ejemplo: "Elijo hablarme con amabilidad "o "Merezco dedicar tiempo a mi bienestar".
- Lee en voz alta lo que escribiste. Este gesto ayuda a reforzar el compromiso contigo mismo.