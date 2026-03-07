Estos son los rituales de amor propio para realizar en el Equinoccio de Primavera

En el mes de marzo ocurre uno de los momentos astronómicos más importantes ya que es el Equinoccio de Primavera. Esto se da cuando el Sol cruza el Ecuador celeste por lo que el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración en todo el planeta.

Se llevará a cabo un equilibrio entre luz y oscuridad que tiene importancia científica, pero también espiritual y cultural. Así es que se llevan a cabo algunas prácticas espirituales.

El Equinoccio de Primavera ocurrirá el20 de marzo a las 08:46 horas tiempo del centro de México. Este día puedes llevar a cabo rituales relacionados con el amor propio.

¿Cuáles son los rituales para realizar en el Equinoccio de Primavera?

Ritual 1: limpieza energética y emocional



Con este ritual se busca simbolizar la liberación de cargas emocionales acumuladas durante los meses anteriores.

de cargas emocionales acumuladas durante los meses anteriores. Elige un espacio de tu casa que represente tu lugar personal: puede ser tu habitación, tu escritorio o un rincón donde suelas descansar.

de tu casa que represente tu lugar personal: puede ser tu habitación, tu escritorio o un rincón donde suelas descansar. Ordena y limpia el lugar con calma. Mientras haces esta limpieza debes preguntarte qué objetos ya no tienen un significado positivo para ti.

el lugar con calma. Mientras haces esta limpieza debes preguntarte qué objetos ya no tienen un significado positivo para ti. Retira o dona aquello que ya no necesitas. El objetivo es crear espacio físico y simbólico para nuevas experiencias.

aquello que ya no necesitas. El objetivo es crear espacio físico y simbólico para nuevas experiencias. Abre ventana s para permitir que entre luz natural y aire fresco. Este gesto simboliza la renovación energética del espacio.

s para permitir que entre luz natural y aire fresco. Este gesto simboliza la renovación energética del espacio. Toma unos minutos para sentarte en silencio dentro del lugar ya ordenado y respira profundamente. Reconoce que ese espacio también refleja tu intención de cuidarte mejor.

Es un momento de crecer.

Ritual 2: escritura de intenciones de amor propio

