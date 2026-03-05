inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

3 rituales de equinoccio que sí conectan contigo

Equilibrar tu energía es posible gracias a los rituales de equinoccio de primavera, te ayudarán a conectar contigo mismo y marcar un nuevo comienzo

Durante el equinoccio de primavera pueden practicarse diversos rituales de bienestar
Durante el equinoccio de primavera pueden practicarse diversos rituales de bienestar|Pexels: Prasanth Inturi

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

El equinoccio de primavera no es solo un cambio de estación, sino también un momento perfecto para llevar a cabo rituales de renovación que cambien por completo nuestra energía y nos ayuden a atraer cosas positivas.

Representa el equilibrio puro, ya que es el punto del año en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Para aprovechar estas vibras, expertos han compartido algunos de los mejores rituales que debes probar.

Ventaneando | Programa completo 3 de marzo de 2026

Los mejores rituales de equinoccio que conectarán contigo

  • Ritual de la poda consciente

Consiste en sacar lo que nos pesa para poder dar paso a lo nuevo. Puedes comenzar por el closet o el escritorio y comenzar eligiendo cinco objetos que ya no uses o que simplemente ya no vibren contigo.

Antes de deshacerte de ellos puedes dar las gracias por el tiempo que te sirvieron y preferentemente donarlos para que obtengan una segunda oportunidad. Ya sea ropa o cosas que estén estorbando tu canal receptivo.

Limpiar el guardaropa es una manera de iniciar la primavera con la energía renovada
Limpiar el guardaropa es una manera de iniciar la primavera con la energía renovada|Pexels: Maryia Plashchynskaya

  • Siembra tus intenciones

Esto se hace de manera literal como simbolismo de lo que deseas trabajar y después cosechar. Debes conseguir una maceta pequeña y una semilla de alguna planta de tu preferencia. Antes de sembrarla, la sostendrás en tus manos y la intencionarás.

Puedes pensar en un proyecto o en un hábito nuevo que desees adquirir y que desees que crezca en los próximos meses. Al plantar la semilla agradecerás y en los riegos constantes enfocarás esa energía hacia tus objetivos.

Sembrar literalmente tus intenciones ayudará a que crezcan durante el equinoccio
Sembrar literalmente tus intenciones ayudará a que crezcan durante el equinoccio|Pexels: Greta Hoffman

  • Baño de primavera

Es sencillo, pero fuerte porque te ayuda a conectar con tu interior y también con todo lo que te rodea. Consiste en salir al jardín o al parque, en un área verde, quitarte los zapatos y las calcetas y pisar el pasto con la planta del pie (esta actividad también se conoce como grounding).

Pisar pasto o tierra firme es una forma de conectar con la naturaleza y tu interior
Pisar pasto o tierra firme es una forma de conectar con la naturaleza y tu interior|Pexels: Anna Tarazevich

Se trata de un momento de pensar en el equilibrio y enfocarse en el presente, siendo consciente de la energía propia. Además, la conexión con la naturaleza siempre brinda estabilidad y armonía interior.

Galerías y Notas Azteca UNO