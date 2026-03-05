3 rituales de equinoccio que sí conectan contigo

El equinoccio de primavera no es solo un cambio de estación, sino también un momento perfecto para llevar a cabo rituales de renovación que cambien por completo nuestra energía y nos ayuden a atraer cosas positivas.

Representa el equilibrio puro, ya que es el punto del año en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Para aprovechar estas vibras, expertos han compartido algunos de los mejores rituales que debes probar.

Ventaneando | Programa completo 3 de marzo de 2026

Los mejores rituales de equinoccio que conectarán contigo

Ritual de la poda consciente

Consiste en sacar lo que nos pesa para poder dar paso a lo nuevo. Puedes comenzar por el closet o el escritorio y comenzar eligiendo cinco objetos que ya no uses o que simplemente ya no vibren contigo.

Antes de deshacerte de ellos puedes dar las gracias por el tiempo que te sirvieron y preferentemente donarlos para que obtengan una segunda oportunidad. Ya sea ropa o cosas que estén estorbando tu canal receptivo.

Limpiar el guardaropa es una manera de iniciar la primavera con la energía renovada|Pexels: Maryia Plashchynskaya

Siembra tus intenciones

Esto se hace de manera literal como simbolismo de lo que deseas trabajar y después cosechar. Debes conseguir una maceta pequeña y una semilla de alguna planta de tu preferencia. Antes de sembrarla, la sostendrás en tus manos y la intencionarás.

Puedes pensar en un proyecto o en un hábito nuevo que desees adquirir y que desees que crezca en los próximos meses. Al plantar la semilla agradecerás y en los riegos constantes enfocarás esa energía hacia tus objetivos.

Sembrar literalmente tus intenciones ayudará a que crezcan durante el equinoccio|Pexels: Greta Hoffman

Baño de primavera

Es sencillo, pero fuerte porque te ayuda a conectar con tu interior y también con todo lo que te rodea. Consiste en salir al jardín o al parque, en un área verde, quitarte los zapatos y las calcetas y pisar el pasto con la planta del pie (esta actividad también se conoce como grounding).

Pisar pasto o tierra firme es una forma de conectar con la naturaleza y tu interior|Pexels: Anna Tarazevich

Se trata de un momento de pensar en el equilibrio y enfocarse en el presente, siendo consciente de la energía propia. Además, la conexión con la naturaleza siempre brinda estabilidad y armonía interior.