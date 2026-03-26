Estos son los rituales para saber quién te echó mal de ojo

En el mundo espiritual el mal de ojo es tomado como una de las energías negativas que más se temen. Las creencias manifiestan que esto se transmiten por la envidia, celos o malas intenciones de los demás.

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Los expertos en el ámbito, han manifestado que esta práctica es muy común y puede afectar tanto el bienestar físico como emocional. Si sospechas que tienes malas energías debes hacer los siguientes rituales.

¿Cuáles son los rituales para el mal de ojo?

Si sientes síntomas como nerviosismo constante, dolores de cabeza frecuentes, cansancio extremo, insomnio, sensación de angustia o miedo, así como malestar general, pueden ser por el mal de ojo.

Los rituales que puedes realizar son;

Ritual del espejo

Este ritual es uno de los más poderosos para revelar la identidad de quien te está afectando energéticamente, según dicen los entendidos en el tema.

Materiales

Dos velas

Un espejo

Un recipiente de agua

Procedimiento

Tienes que encender las velas y colocarlas frente al espejo. Coloca el recipiente con agua al costado. Es importante que vistas ropa clara y busca un lugar oscuro donde solo haya luz de velas.

Pide protección.

Vas a respirar profundamente, inhala por la nariz y exhala por la boca. Pide protección espiritual antes de comenzar. Repite dos veces: “Yo superior, muéstrame quién es la persona que me está haciendo daño”. Lleva tus manos al pecho al inhalar y suéltalas hacia abajo al exhalar.

Una vez que estés relajada vas a observar el espejo o el recipiente con agua. La creencia dice que podrás visualizar el rostro de la persona que te ha causado el mal de ojo. Si no puedes ver nada la primera vez, repite el ritual varios días hasta obtener claridad.

Ritual del agua caliente

Este ritual es más directo ya que se centra en la reacción de la persona que podría estar enviando energía negativa. Necesitarás una olla, agua, sal y un objeto personal de la persona sospechosa.

Procedimiento

Debes colocar el objeto dentro de la olla. Añade agua hasta la mitad y un puñado de sal. Vas a hervir la mezcla durante una hora y luego deja reposar sin tocar hasta el día siguiente.

En este tiempo que realizas el ritual, si recibes una llamada de esa persona, te escribe o visita se considera una señal de que esa persona podría estar relacionada con el mal de ojo.

Busca protección.|Crédito: Canva

Cuando descubras quien es lo importante es protegerte y recuperar tu bienestar. Los expertos recomiendan evitar contacto con esa persona, limpiar tu energía con baños espirituales, rodéate de personas positivas y practica la meditación o la oración, según tus creencias religiosas.