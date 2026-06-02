3 rituales sencillos para atraer éxito, dinero y abundancia en junio, el mes de la properidad

El inicio de un nuevo mes suele representarse como una nueva oportunidad para cerrar ciclos y abrirle las puertas a nuevas oportunidades. Recientemente estamos entrando a la mitad del año, por lo que este mes de junio está asociado con el crecimiento, renovación y la abundancia en diversas tradiciones espirituales, es considerado por muchas personas como un momento ideal para realizar rituales destinados a atraer la prosperidad, éxito y bienestar económico.

Si buscas comenzar este periodo con buena suerte, actitud positiva y enfocada en tus objetivos, te dejamos algunos rituales para atraer abundancia en tu vida.

3 rituales sencillos para manifestar abundancia este junio 2026

1.- Ritual del laurel para atraer prosperidad:

Durante décadas las hojas de laurel han sido utilizadas desde la antigüedad como un símbolo de triunfo, éxito y protección, por lo que para este ritual una hoja de esta planta es la protagonista para atraer triunfos económicos o profesionales, así que toma una hoja de papel y escribe las metas que quieres conseguir, después coloca tres hojas de laurel y dobla la hoja, despues guardala en un lugar seguro como la cartera, un cajón o folder personal.

Muchas personas creen que esta práctica ayuda a mantener el enfoque en los objetivos y simboliza la llegada de nuevas oportunidades relacionadas con el trabajo, los negocios, las finanzas o estudios.

Por qué deberías guardar una hoja de laurel en tu billetera: es algo de otro mundo|Crédito: Getty Images / Canva

2.- Encender velas doradas para potenciar la abundancia:

El color dorado está relacionado con la riqueza, la prosperidad y los logros. Durante los primeros días de junio enciende una vela dorada o amarilla en un espacio tranquilo de tu casa, mientras la llama esté encendida visualiza las metas que deseas cumplir y agradece por los logros que ya están presentes en tu vida.

De acuerdo con especialistas en espiritualidad, este ejercicio funciona como una herramienta de concentración y motivación para mantener una mentalidad enfocada en el crecimiento personal y profesional.

Vela que atrae la abundancia

3.- Colocar canela en la puerta para atraer el éxito:

Uno de los rituales más populares es el de utilizar canela, ya sea en polvo o en trozo para atraer la abundancia. La práctica consiste en colocar una pequeña cantidad de canela en la palma de la mano y soplar hacia el interior de la casa desde la puerta principal o colocar el trozo de canela, mientras se repite una afirmación relacionada con la prosperidad.

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