Estas son las 5 plantas que debes tener en casa: alejan la mala energía y atraen la abundancia

Las plantas no solo tienen una función decorativa dentro del hogar, como así también en el exterior; sino que muchas de ellas tienen la capacidad de purificar los ambientes gracias al poder de absorción de sus hojas al atraer las toxinas. Esto ha llevado a que cumplen un rol destacado para el Feng Shui, el sistema filosófico taoísta que busca la armonía en el interior de una vivienda y que recomendó las cinco mejores plantas para atraer la abundancia y alejan la mala energía y que estamos hablando del eucalipto, la albahaca, lavanda, aloe vera y el árbol de Jade.

Como hemos mencionado anteriormente, el Feng Shui es una de las prácticas milenarias más importantes que existe desde hace miles de años y que tiene como principal objetivo lograr la armonía de los espacios a través de algunos elementos y que el Chi o energía vital pueda fluir libremente por todos los espacios. Entre ellos, tiene a las plantas como un aspecto clave y que pueden contribuir a esta armonía.

¿Por qué las plantas son importantes para el hogar?

De acuerdo a algunos especialistas en Feng Shui, las plantas son consideradas como árboles vitales de crecimiento, salud, prosperidad y que suelen ser utilizadas para revitalizar los espacios, purificar la energía vital, atraer la abundancia y eliminar la mala energía. Por eso, hay cinco plantas que te pueden ayudar a lograr la prosperidad durante este nuevo mes que comienza.

Las 5 plantas para eliminar las malas energías y atraer la abundancia

Árbol de Jade : es una de las plantas más valoradas por el Feng Shui, ya que es considerada como la ‘planta de la abundancia’, y se cree que sus hojas gruesas y verdes representan el dinero, y pueden atraer la prosperidad y la fortuna. La tendrás que colocar en la entrada para crear un ambiente favorable

: es una de las plantas más valoradas por el Feng Shui, ya que es considerada como la ‘planta de la abundancia’, y se cree que sus hojas gruesas y verdes representan el dinero, y pueden atraer la prosperidad y la fortuna. La tendrás que colocar en la entrada para crear un ambiente favorable Aloe vera : esta planta es conocida por atraer la prosperidad en cualquier sector del hogar donde se la coloque y cuando crece con vitalidad es porque está atrayendo la buena suerte.

: esta planta es conocida por atraer la prosperidad en cualquier sector del hogar donde se la coloque y cuando crece con vitalidad es porque está atrayendo la buena suerte. Eucalipto : pertenece a la familia de las plantas aromáticas y se caracteriza por atraer la prosperidad, ayudando a conciliar el sueño y liberar los espacios de energías pesadas.

: pertenece a la familia de las plantas aromáticas y se caracteriza por atraer la prosperidad, ayudando a conciliar el sueño y liberar los espacios de energías pesadas. Lavanda : es otra de las plantas que no puede faltar en el hogar, ya que es perfecta para limpiar la energía del hogar, absorbiendo los pensamientos y las emociones negativas.

: es otra de las plantas que no puede faltar en el hogar, ya que es perfecta para limpiar la energía del hogar, absorbiendo los pensamientos y las emociones negativas. Albahaca: pertenece a la familia de las plantas aromáticas, y es que más allá de utilizarse para la cocina, tiene un gran poder de protección y limpieza de energía. Más allá de alejar las malas energías, ayudará a atraer el dinero y aclarar la mente

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